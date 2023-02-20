BİM'de yarın DEV indirim var! 21 Şubat BİM kataloğu kasada kuyruk yapacak, acele eden alır

BİM market bu Salı da yine indirime doyuracak. 21 Şubat Salı BİM aktüel ürünler kataloğu ile tüketicinin beğenisine yüzlerce ürün sunulacak. BİM Marketin bu haftaki kampanyasında yer alan ürünlerin listesi de tek tek belli oldu. Peki BİM'de hangi ürünler indirime girecek? BİM Aktüel ürünler 21 Şubat 2023 kataloğu ile gelecek indirimli ürünlerin fiyat listesi haberimizde…

Türkiye'de İndirimin en büyük adreslerinden biri olan BİM market yeni aktüel ürünler kampanyasını duyurdu. 21 Şubat Salı günü BİM aktüel ürünler kataloğu ile yüzlerce ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak. BİM’de bu salı satışa çıkacak ürünler arasında yine evinizin ihtiyacı olan tüm ürünlerin yanı sıra temel Gıda ürünleri de bulunuyor. BİM Aktüel 21 Şubat 2023 kataloğu ile gelecek indirimlerin listesi haberinizde.

BU SALI BİM'DE NELER VAR?

BİM 21 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek indirimlerin listesi açıklandı. Bu salı BİM market raflarında sizlerle buluşacak olan aktüel ürünler şöyle:

Efor 1 kg platinum siyah çay 65 TL

Herby 20’li fit bitki çayı 22.50 TL

Eti burçak Hindistan cevizli kremalı bisküvi 22.50 TL

Tamek ketçap 16 TL

Tamek mayonez 23.50 TL

Sarıyer 2,5 L portakal aromalı gazlı içecek 16.50 TL

Didi 2,5 L şeftali aromalı içecek 16.50 TL

Booza tahıllı meyveli içecek 9.75 TL

Swissalps sütlü İsviçre çikolatası 18 TL

Swissalps fındıklı İsviçre çikolatası 18.50 TL

Tadelle bitter çikolata 19.50 TL

Eti cin portakal jöleli granüllü bisküvi 22 TL

Eti limonlu haşhaşlı mini topkek 13.75 TL

Eti kakaolu portakallı mini topkek 13.75 TL

Eti Hindistan cevizli popkek 15.75 TL

Biscolata pia frambuaz dolgulu kek 12.75 TL

Biscolata pia limon dolgulu kek 12.75 TL

Biscolata nirvana Hindistan cevizli gofret 17.50 TL

Biscolata nirvana fındıklı gofret 17.50 TL

Biscolata mood bitter krema dolgulu bisküvi 19.50 TL

Biscolata mood Hindistan cevizi dolgulu bisküvi 19.50 TL

21 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM LİSTESİ

Bu salı BİM marketin önünde resmen kuyruk olacak. Çünkü BİM'de yüzlerce ürünün fiyatı yarıya düştü. BİM aktüel ürünler kataloğu ile Salı günü gelecek indirim fırsatlarının devamı şu şekilde:

Fairy 6x650 ml sıvı bulaşık deterjanı 119.50 TL

Rinso 10 kg toz deterjan 175 TL

Maylo 12’li kağıt havlu 79 TL

Maylo 32’li tuvalet kağıdı 115 TL

Babyone bebek bezi 59 TL

Cif mutfak + serum mutfak 39.75 TL

Cif banyo + serum banyo 39.75 TL

Sofia 100’lü el ve yüz havlusu 19.50 TL

Lole’s ıslak havlu 10.50 TL

Molped gece 36.50 TL

Molped normal 36.50 TL

Molped günlük ped 17.50 TL

Porçöz kireç ve pas çözücü 28.50 TL

Hyperactive lavabo açıcı jel 19.75 TL

Güldal köpük çamaşır suyu 18.50 TL

Delux bref wc blok 22 TL

Mr.Green mikrofiber temizlik bezi 25.50 TL

Komili 4 L sıvı sabun 45.50 TL

Ziaja yüz temizleme + tonik kofre seti 89 TL