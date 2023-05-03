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ASHB her bireye 5400 TL nakit yardım verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakit yardım müjdesi. Başvuru yapan her bireye 5.400 TL nakliyi destek verilecek. Başvuru için 18 yaş üstü olmak yetiyor.

ASHB her bireye 5400 TL nakit yardım verecek

Bakanlığın sunduğu desteklerden ülkemizde milyonlarca vatandaş yararlanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ekonomik koşullarda güçlük yaşayan her kesimden vatandaşa ulaşmaya çalışıyor. Yapılan son destek ödemesi bilgilendirmesi ise minimum 5 bin 400 TL ile 7 bin 200 TL aralığındaki nakdi yardım oldu. Bu destek ödemelerinden maddi anlamda güçlük çeken tüm vatandaşlar yararlanabilecek ve aileler aylık olarak ödemelerini alacak. 
Maddi anlamda zorlanan aileler için yapılacak olan nakit sosyal yardım desteğinden başvuran aileler incelemelere göre 5.400 ile 7.200 TL aralığında faydalanacak.  


AİLE BAKANLIĞI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ 


İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için tamamen karşılıksız olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi destekler sık sık sağlanıyor. Yapılacak olan nakdi destek için de yine bazı koşullar belirtildi. Koşulları taşıyan aileler için ödemeler aylık düzenli olarak ödeniyor.  


Dar gelirli olan ailelerin her ay alacağı 450 TL ile 600 TL arasında değişen ödemelerin yıllık bazda yansıması 5.400 TL ile 7.200 TL aralığında oluyor. Bu birçok hane için büyük önem taşıyan bir fark yaratıyor.  


AİLE BAKANLIĞI SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım başvurusu nasıl yapılıyor? İhtiyaç sahibi hanelerin en sık yaptığı araştırmalardan birisi. Bakanlığa yapılacak başvuruların hemen hemen hepsi e-Devlet kanalı aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Buradan giriş yapıldıktan sonra “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımları” aratması yapan vatandaşlar ayrıca yararlanabilecekleri diğer destekleri görebilir ve müracaatlarını da gerçekleştirilebilir. 


E-Devlet'e ek olarak birçok başvuru için adrese en yakın olan SYDV’ye (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) giderek bizzat oradan müracaat edilebilmektedir. İncelemeler sonucunda başvurulan ayı takip eden ayda yardımlar başlamaktadır. 

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