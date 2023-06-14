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Asgari ücrette bayram öncesi büyük müjde! Zam görüşmesi tamamlandı, açıklama geldi

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam görüşmelerinin ilkini tamamladı. İlk toplantının ardından gözler ara zamma çevrilirken toplantıdan bir rakam çıkmadı.

Asgari ücrette bayram öncesi büyük müjde! Zam görüşmesi tamamlandı, açıklama geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı dün yapıldı. İlk toplantısını tamamlayan komisyondan henüz herhangi bir rakam çıkmadı. Zam görüşmelerinin devam edeceği belirtirken komisyonun amacı Kurban Bayramı öncesinde asgari ücret zam görüşmelerini tamamlayarak anlaşmaya varmak. Hem işçi hem de işverenin heyecanla beklediği yeni asgari ücretle ilgili tüm gözler komisyonda. Yeni asgari ücretin Kurban Bayramı öncesinde belirlenerek açıklanması bekleniyor. Öte yandan komisyonun dün gerçekleştirdiği ilk toplantısının sona ermesinin ardından ilk açıklama işçi temsilcisi TÜRK-İŞ’ten gelmişti.

TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, ücret görüşmelerinin bayramdan önce bitmesini beklediklerini söylemiş ve yeni maaşın hayat şartlarına göre güncellenmesini istediklerini ifade etmişti. Yeni asgari ücret için kulislerde konuşulan en üst rakam ise 12 bin TL seviyelerinde. Şimdi ise gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı diğer zam görüşmelerine çevrildi. Komisyonun 2 veya 3 kez daha toplanması ve zam oranını görüşmesi bekleniyor. İşte detaylar…

Asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalara resmen başlanıldı. Tespit komisyonu, bugün saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, “Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz. Maaşın hayat şartlarına göre güncellenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından ilk açıklama TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak tarafından yapıldı. Solak, “Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz. Toplantı yarın da olabilir, herhangi bir tarih yok. Talebimiz, bu toplantının en kısa sürede sonuçlanmasıdır. Ev kiraları ve hayat pahalılığı göz önünde bulundurularak asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci yer alıyor. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Komisyonun aldığı karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilerek onaylanacak. Erdoğan’ın inisiyatif kullanarak son bir değerlendirme yapması ve asgari ücret rakamını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret brüt 10.008 TL, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506,80 TL olarak uygulanıyor. Bir işçi için asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 11.759,40 TL. Bu miktarın 10.008 TL’si brüt asgari ücreti, 1.551,24 TL’si sosyal güvenlik primini, 200,16 TL’si ise işveren işsizlik sigorta fonunu oluşturuyor.

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