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Asgari ücretliye ev alma fırsatı! Sahibinden aylık 2.500 TL ödemeyle ev sahibi olun!

Bu fırsat kaçmaz! Sahibinden aylık 2.500 TL ödemeyle ev sahibi olun! İşte asgari ücretlilere ev sahibi olma fırsatının detayları...

Asgari ücretliye ev alma fırsatı! Sahibinden aylık 2.500 TL ödemeyle ev sahibi olun!

Bankaların yayımladığı ilanlar arasındaki son zamanların en iyi fırsatını Halkbank, duyurdu. Müstakil, bahçeli köy evi isteyen vatandaşlar için “Halkbank Gayrimenkul Konut Kredisi Kampanyası” çerçevesinde 120 ay vade ile desteği sunulacak. Halkbank’ın bu ilanlarına Halkbankgayrimenkul.com üzerinden ulaşabilirsiniz. İlanlar düzenli olarak yenilenmektedir. İşte asgari ücretliyi bile ev sahibi yapabilecek o ilanın detayları...  


Halkbank kampanyaları arasında ayrıca bankaya geçen arsa, konut, tarla, işyeri, dükkan ve benzeri mülklerin ilanlarını da paylaşmaktadır. İlanlarda depo, apartman dairesi, bahçeli müstakil ev, tarla benzeri taşınamayan gayrimenkuller vatandaşlara sunulmaktadır.  


Halkbank ile ev sahibi olabilmenin en iyi yanı sıra ayrıca müşterilerine konut kredisi desteği de sağlamasıdır. 120 aya varan taksitler ile 10 yıl gibi bir sürede kira öder gibi ev sahibi olmayı hala mümkün hale getirmektedir.  


HALKBANK GAYRİMENKUL SATIŞI 


Halkbank’ın satışa sunduğu konut için destek almak isteyen vatandaşlar 17 bin TL peşinat vermektedir. Bununla birlikte 159 bin TL’lik kısım için de Halkbank konut kredisi sağlamaktadır.  


Kahramanmaraş merkezli depremden sonra binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesiyle insanlarda müstakil evlere ilgide ciddi artış oldu. Bu talep artışı müstakil ev fiyatlarını arttırdı. Halkbank ise elindeki gayrimenkullerle müşterilerine büyük fırsat sunuyor.  


Satışa sunulan ev ile ilgili ve bahçeli dubleks ev isteyenler için Halkbank gayrimenkulde birçok ilan bulunuyor. İhtiyaç duyulan konut kredisi kısmında ise 159 bin TL’ye 120 ay vade isterseniz 1,2 faiz oranı ile ödeme aylık yalnızca 2.507,12 TL olmaktadır. 


HALKBANK KONUT KREDİSİ  


Halkbank konut kredisi almak isteyenler tapu belgesi, kimlik ve gelir belgesi ile beraber kolayca kredisini temin edebilmektedir. Kredi notu, gelir, alınacak evin tapusu gibi etkenler daha yüksek konut kredisi alma şansınızı da arttırmaktadır.  

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