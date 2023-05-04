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Asgari ücret zammının şifreleri çözüldü! Enflasyon zammı ve refah payı ile rekor asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı 2023 son dakika! Asgari ücrete ara zam şifreleri çözüldü. AK Parti hükümetinin seçim öncesi asgari ücret planı ortaya çıktı. Asgari ücrete rekor ara zam geliyor hem de çok yakın tarihte.

Asgari ücret zammının şifreleri çözüldü! Enflasyon zammı ve refah payı ile rekor asgari ücret zammı

Çalışanlara büyük müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Geçtiğimiz akşam bir canlı yayına katılan Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili sorulara da cevap verdi. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını doğrulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, refah payı ve enflasyon farkının göz önünde bulundurulacağını dile getirdi. Çalışma bakanının bu açıklamaları sonrasında milyonlarca Asgari ücretli de bayram etti. Peki, asgari ücret 5 haneye çıkacak mı? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ocak zammıyla birlikte 2023 yılında 8 bin 506 liraya çıkarılan asgari ücret için yeni açıklama yaptı. Seçim Özel programında konuşan Bakan Bilgin, hayat pahalılığı nedeniyle Temmuz ayında asgari ücrete yeniden zam yapacaklarını duyurdu. Bakan ayrıca, Ocak ayındaki zammın yeterli olmadığını ve çalışanların geçim sıkıntısı çektiğini belirterek, asgari ücretin yeniden düzenleneceğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından çalışanlar, Temmuz ayındaki zam oranını merakla beklemeye başladılar.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİYOR

Bakan Bilgin, gazetecilerin sorularını yanıtlarken asgari ücretin 5 haneye çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Bilgin, AK Parti iktidarının başlangıcında asgari ücretin 120 dolar civarında olduğunu hatırlatarak, şu anda ise 455 dolar olduğunu söyledi. Zam görüşmelerinde enflasyona ezdirmemeye gayret ettiklerini belirten Bakan Bilgin, Temmuz ayında yeniden değerlendirme yapacaklarını ifade etti. Ancak, rakamla ilgili şimdilik bir açıklama yapmaktan kaçındığını ve fiyat artışları, alım gücü ve parametrelerin değerlendirilerek hareket edileceğini sözlerine ekledi.

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANACAK

Asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da daha önce temmuz ayını işaret etmişti. Merakla beklenen zam oranları Temmuz ayının başında belli olacak. Çalışanlar da dört gözle şimdi maaşları yapılacak olan zammı bekliyor. Milyonlarca çalışana Bayram ettirecek asgari ücret zammının son derece Okkalı olduğu da tahminler arasında yer alıyor.

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