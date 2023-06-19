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Asgari ücret zammında son gelişme: Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi, işçilerin merakı sona eriyor

Asgari ücret zammında beklenen açıklama sonunda geldi. Bakan Işıkhan, işçilerin merakla beklediği zam oranını duyurdu. Detaylar için haberimizi okumaya devam edin…

Asgari ücret zammında son gelişme: Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi, işçilerin merakı sona eriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 Temmuz asgari ücret zammı için yapılan ikinci toplantının ardından son durumu açıkladı. Açıklamada, asgari ücrete yapılacak zam miktarı ve yeni asgari ücretin ne olacağı henüz belirlenmediği ifade edildi. Çalışmaların devam ettiği ve açıklamanın yapılacağı tarih için belirlenmiş bir günün olmadığı belirtildi. Asgari ücretle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edin.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ SON DURUM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ Temsilcisi Ramazan Ağar, hükümet tarafından asgari ücret zam miktarıyla ilgili henüz bir rakamın açıklanmadığını ifade etti. Görüşmelerin bu hafta sonlandırılması hedeflendiğini belirten Ağar, zam oranının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Ramazan Ağar, görüşmelerin devam ettiğini ve bu hafta üçüncü kez bir araya gelmeyi planladıklarını belirtti. Sonuçların bayram öncesi açıklanmasını umduklarını ifade eden Ağar, işveren temsilcilerinin kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi vereceğini söyledi. Kararın komisyon tarafından alındıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağı düşüncesinde olduklarını dile getiren Ağar, açıklamanın bu hafta yapılmasını beklediklerini ifade etti.

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