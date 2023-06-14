Asgari ücret zammında bomba rakam! Tarih ve saat verildi, 8 milyon çalışana müjde

Asgari ücret zammı milyonlarca çalışan tarafından heyecanla bekleniyor. Asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında dün başladı. İlk toplantıda taraflar görüştü ancak bir sonuç çıkmadı. Asgari ücret tespit komisyonunda 2 tur için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret tespit komisyonuna ilişkin detaylı bilgileri verdi. Milyonlarca asgari ücretlinin yüzü gülecek. Çünkü asgari ücret tespit Komisyonu bu defa rakam konuşmak için bir araya geliyor. Üstelik Masadaki rakamlar da tek tek ortaya çıktı.

Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. 8 milyon çalışanın gözü kulağı Dün başlayan asgari ücret tespit Komisyonu toplantılarında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün gerçekleştirdi ancak herhangi bir rakam çıkmadı. Toplantı basına kapalı olarak yapılırken yeni rakamla ilgili olarak yavaş yavaş kulis bilgileri gelmeye başladı. Üstelik asgari ücret toplantılarında ikinci tur tarihi de belli oldu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU O TARİHTE YENİDEN TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamada Bayram öncesinde sonuca kavuşacağını söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu açıklama sonrasında hemen düğmeye bastı. Asgari ücret tespit Komisyonu ilk toplantısını Dün gerçekleştirdi. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol toplantıya katıldı.

Asgari ücret zammı ile ilgili 2. toplantının tarihi de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada toplantının 19 Haziran saat 14'te gerçekleşeceğini duyurdu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BAYRAMDAN ÖNCE BİTECEK

Asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişmeler de var. Hem işçi tarafı hem de işi veren tarafı bayramdan önce asgari ücrete ara zam konusunun tamamlanmasını istiyor. Asgari ücret zammında ülkenin ekonomik koşulları hayat pahalılığı ve kamu işçisine yapılan zam oranları göz önünde bulunduruluyor.

İşveren temsilcisi TİSK başkanı Özgür Burak Akkol'da Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bayramdan önce asgari ücret zammı ile ilgili süreci tamamlamayı Arzu ettiklerini söylemişti. Akkol aynı zamanda devletten işverene destek talebinde bulunduklarını da açıkladı.