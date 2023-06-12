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Asgari ücret SON DAKİKA! Ak Parti Grup Başkanvekili konuştu

Asgari ücret tespit komisyonunun bir araya geleceği tarihin açıklanmasının ardından asgari ücret zammı ile ilgili Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kritik açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret SON DAKİKA! Ak Parti Grup Başkanvekili konuştu

Asgari ücret tespit komisyonu 13 Haziran Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bir araya gelecek. İlk görüşme için geri sayım başlarken, konu hakkında bazı önemli isimler açıklamalar yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısının ardından bir açıklama da Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’dan geldi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ‘İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak diyerek şunları söyledi:

“Çalışma Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığımızın, bu konuda teknik yönde yaptığı çalışmalar söz konusu. Toplu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkan bir oran var, enflasyon oranının yansıtılması söz konusu bir de refah payını buraya ekleyerek memur maaşlarına yansıtılacak. Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vaat ettiği gerçekleştirilecektir. Bu da inşallah bir ay içerisinde göreceğiz.

AK PARTİ’DEN SON DAKİKA ZAM HABERİ!

Asgari ücretle ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ile ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Haziran ayının da enflasyonunun ortaya çıkması lazım. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranını ve refah farkını değerlendireceğiz.

Alım gücü esastır, vatandaşımızın beklentisi karşılanacak. Emeklileri kapsam içerisine alan ve kendi içerisindeki kademelendirmeyi de göz önünde bulunduracak ve çalışanlarımızı memnun edecek düzenlemeyi bir ay içerisinde görmüş olacağız.”

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