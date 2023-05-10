Asgari ücret, memur ve emekliye müjde! Maaşlara ara zam az önce duyuruldu

Seçimlere sayılı günler kala peş peşe ara zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu defa maaş zammı müjdesi Asgari ücretli memur ve emekli için geldi. Maaşlar Sil Baştan değişiyor milyonlarca kişinin maaşına zam geliyor. Ara zam bekleyen herkes mutlaka baksın çünkü bu defa zam rekora koşuyor. Maaş zammı son dakika gelişmeleri haberimizde…

Asgari ücretli, memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar gündemden düşmüyor. Son dakika gelişmeleri ile birlikte sık sık gündemde yer alan zam haberleri enflasyon farkının açıklanması ile birlikte güncellendi.

Asgari ücretli, memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar gündemden düşmüyor. Son dakika gelişmeleri ile birlikte sık sık gündemde yer alan zam haberleri enflasyon farkının açıklanması ile birlikte güncellendi. Geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon farkı yüzde 2,39 olarak açıklandı. Peki 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde kaç zam yapılacak? İşte tüm detaylar...

4 AYLIK ZAM KESİNLEŞTİ

2023 yılı ile birlikte yapılacak ara zam dolayısıyla enflasyon farkları merak konusu oldu. Ara zam ile birlikte asgari ücretliye, memur ve emekli vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. 2023 yılının ilk 6 ayında açıklanan enflasyon farkına göre yapılacak olan zam için son 2 açıklama kaldı.

Temmuz ayında yapılması beklenen maaş zammı için 4 aylık zam kesinleşti. Ara zam hakkında açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammed Bayram konuya dair kritik detaylara değindi.

Mayıs ayı ve haziran ayı enflasyonu sıfır çıkması halinde memur ve emeklinin maaşlarına yüzde 14 tutarında zam yapılacağının kesin olduğunu belirtti. Yüzde 14'lük zam oranı ile birlikte diğer 2 ayın enflasyonun da gelmesiyle zam oranı artacaktır.

ENFLASYON YİNE ARTTI

Enflasyonda enerji fiyatlarının baz etkisi nedeniyle düşme eylemine girmişken 6 aylık enflasyon rakamının ortaya çıktığını vurguladı. Muhammed Bayram hem enflasyon rakamına göre hem de ek sosyal refah payı düzenlemesi ile birlikte ceplere daha fazla paranın gireceğini açıkladı.

2023 yılının nisan ayı ile birlikte çekirdek enflasyonun yüzde 45,48'e yükseldiği görüldü. Mart ayında yüzde 47,36 olarak kayıtlara geçen enflasyonda artış dikkat çekti. Üretici fiyatlarında ise yıllık artış yüzdesi 52,11 olarak açıklanırken aylık bazda yüzde 0,81 oranında bir artış kazandı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI

Nisan ayı enflasyon farkının açıklanması ile birlikte SGK ile Bağ-Kur emeklisi için zam oranları paylaşıldı. Enflasyon farkı 4 ay için açıklanmışken şimdilik zam oranı yüzde 15,21 oranına kadar yükseldi.

Memur ve memur emeklisi için zam oranı yüzde 13,08'e yükseliş gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı 7 bin 500 TL2nin üzerinde olan emeklilerin aylıklarına zammın seçimden sonra yapılacağına dair müjdeyi verdi.