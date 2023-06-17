Asgari ücret Dolara endekslendi! Cumhurbaşkanı yardımcısı bizzat açıkladı

"Asgari ücret 500 dolar olacak mı?" sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz TL konuşmak durumundayız. Ana ilkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek." yanıtını verdi. Yılmaz, "Çalışma bakanlığımız çalışıyor. Kademeli bir yaklaşım içinde bakılacaktır. Maaşı 7 bin 500 olanlar artıştan yararlanamadı. Ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi. Yılmaz'ın faiz ve Kredi Kayıt Bürosu (KKM) mesajı da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında Hande Fırat ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı.

Ekonomide yeni döneme ilişkin mesajlar veren Yılmaz, "Öngörülebilir 5 yıllık perspektifimiz var. Şeffaf istişare odaklı bir programımız var. İstikrar ve güven içinde zorlukları aşacağız" dedi.

"Kur korumalı mevduat (KKM) mekanizmasını ani şekilde sona erdirme anlayışımız yok" diyen Yılmaz, "Aşamalı şekilde hareket edeceğiz. TL cinsi enstrümanları daha cazip hale getirerek, gerekli tedbirleri alarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından bazı satır başları şu şekildedir:

Eylül ayında orta vadeli programı revize etmeyi planlıyoruz. Bu revizyon, maliye politikaları ve para politikasının çerçevesini içerecek. Yapısal reformlar da bu programda yer alacak.

Ekonomik aktörlerin bekle-gör moduna girmesine neden olan belirsizliklerin ekonomiye düşman olduğunu belirtiyor. Artık öngörülebilir bir 5 yıllık perspektifleri olduğunu ve şeffaf istişare odaklı bir programları olduğunu vurguluyor.

Enflasyonla mücadele zamanının geldiğini söylüyor ve çalışan kesimleri enflasyona ezdirmemek için tedbirler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirtiyor.

Türkiye'nin tarım ve gıda sektörüne büyük önem verdiğini ve önümüzdeki dönemde bu sektöre daha fazla önem atfedeceklerini ifade ediyor.

Kurun farklı etkileri olduğunu ve serbest kur rejimini izlediklerini belirtiyor. Önemli olan temellerin sağlam olması ve döviz arzı ve talebinin dengede olmasıdır.

Cari açığın azaltılması için tedbirler aldıklarını ve iç tasarrufların artırılması gerektiğini belirtiyor. Yatırımları desteklemeye devam edeceklerini ve önümüzdeki dönemde ekonominin büyümesini hedeflediklerini ifade ediyor.

Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmasının ani şekilde bitirilmesi gibi bir anlayışlarının olmadığını ve aşamalı olarak hareket edeceklerini söylüyor.

Alım gücünü artırmak için tedbirler aldıklarını ve bu çalışmaların devam edeceğini belirtiyor. Asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade ediyor.

İşverenlere destek olma konusunda görüşmelerin sonucuna bağlı olarak hareket edeceklerini belirtiyor ve kayıt dışılıkla mücadele etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Bayram öncesinde asgari ücret veya emekli maaşlarıyla ilgili bir ilanın yapılabileceğini düşünmediğini ifade ediyor ve mevzuatın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak istediklerini söylüyor.

Emekli maaşlarında kademeli bir yaklaşım içinde bakılacağını ve çalışma bakanlığının bu konuda çalışmalar yaptığını belirtiyor.

"Çalışma bakanlığımız çalışıyor. Kademeli bir yaklaşım içinde bakılacaktır. Maaşları artırmak ve emeklilerimizi desteklemek için tedbirler alacağız. Bu konuda gerekli düzenlemeleri yaparak, emeklilerimizin alım gücünü artırmayı hedefliyoruz. Ancak kesin detayları henüz belirlemedik. Çalışmalarımız devam ediyor ve önümüzdeki dönemde açıklamalar yapacağız.

Biz, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir irade ortaya koyuyoruz. İşçilerimizin, çalışan kesimlerin, emeklilerin ve vatandaşların haklarını korumak, onların refah düzeyini yükseltmek için çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede, ekonomik istikrarı sağlamak, enflasyonla mücadele etmek, işsizlik sorununu azaltmak ve sosyal güvenlik sistemini güçlendirmek gibi konularda tedbirler alıyoruz.

Bir diğer önemli konu da kayıt dışılık ve eksik kayıtlılıktır. Bu konuda da mücadele etmeliyiz. Türkiye, kalkınmış bir ülke olmak istiyorsa, kayıtlı bir ülke olmalıdır. İşverenlerin kayıt dışı çalışma uygulamalarını engellemek, kayıtlı istihdamı teşvik etmek ve çalışanların haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Son olarak, asgari ücret konusunda da görüşmeler devam etmektedir. İşveren, işçi ve kamu temsilcileri arasında müzakereler yapılmaktadır. Temmuz ayı içinde sonuçlanması planlanan bu görüşmelerde, enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. Asgari ücrette yapılacak hesaplamaları belirlemek için çalışmalarımız sürmektedir.

Genel olarak, ekonomik istikrar, enflasyonla mücadele, işçi hakları, emekli maaşları ve kayıt dışılık gibi konular üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, toplumun tüm kesimlerinin refah düzeyini artırmak ve adil bir ekonomik yapı oluşturmaktır. Bu doğrultuda, gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."