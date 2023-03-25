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Anne babalara son başvuru günü geldi! Bakanlık şartları uyanlara çocuk ödemesi yapacak!

Anne babalara son başvuru günü geldi! Bakanlık şartları uyanlara çocuk ödemesi yapacak! İşte çocuk desteği ödemesi detayları...

Anne babalara son başvuru günü geldi! Bakanlık şartları uyanlara çocuk ödemesi yapacak!

Genel seçimlere az bir zaman kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemesi hazırlıklarına hız verdi. Özellikle de depremin ardından çocuklara yönelik olan yardım projelerini arka arkaya duyurmaya başlayan Aile Bakanlığı biraz olsun ailelere umut verdi. Anne ve babalar için başvuru tarihleri geçmeden başvuru yapmak şart oldu. 1 ile 4 çocuk olan aileler için yapılacak olan ödemeler aylık 350 – 650 TL aralığında olacak. Şartlar çok basit şekilde tek tek açıklandı.

Peki, çocuk desteğini kimler alabilir? Çocuk desteği başvurusu nereye yapılacak? 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı yeni duyuruda ailelere destek verileceğini, bunun içinse anne ve babaların başvuruda bulunması gerektiğini açıkladı. 1 ile 4 çocuk aralığına yapılacak olan ödeme miktarı ise aylık olarak 350 – 650 TL arasında değişiklik gösteriyor. Peki, kimler çocuk yardımına başvurabilir? Çocuk yardımı ne kadar? İşte çocuk yardımı hakkında detaylar... 


Ebeveynlerin hızlı şekilde başvurması gerekli 


Bakan Derya Yanık’ın yaptığı açıklamaların ardından “Aile destek programı” diğer adıyla “Çocuk yardımı” için nereden başvuru yapılacağı araştırılmaya başlandı. Çocuk yardımı başvuruları e-devlet ve SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruların onaylanmasıyla beraber 12 ay boyunca destekten yararlanılmaktadır.  


Çocuk yardımı şartları neler? 


Çocuk yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar için hanedeki gelirin kişi başına düşen kısmı üçte biri oranında yani 1.883,45 TL olmalıdır. İhtiyacı olan ailelerin başvurması halinde yararlanmaları oldukça kolay. Mevcut aile destek programı çerçevesinde ödenecek tutarlar ise şöyle: 


1-2 çocuk için 350 TL ödenecek. 
3 çocuklu ailelere 450 TL yatırılacak. 
4 çocuklu hanelere aile destek programı ödemesi 550 TL olacak. 
5 ve üzerinde çocuğu olan aile ise 650 TL aile destek ödemesi alacak. 

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