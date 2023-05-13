Anlaşma sağlandı! 12.000 TL maaş promosyonu ödenecek

Bankaların emekli ve kamu çalışanlarına ödedikleri Maaş promosyonu imkanlarım Mayıs ayında da hız kesmeden devam ediyor. promosyon rekabeti Her geçen gün daha da artarken yeni bir anlaşma daha sağlandı. Bu defa Türkiye İş Bankası anlaşmanın tarafı oldu. imzalar atıldı İş Bankası rekor promosyon ödemesi yapacak. promosyon tam 12.000 TL'ye yükseldi. başvuru yapanlar maaş promosyon ödemesinden hemen faydalanacak. İş Bankası mayıs ayı promosyon anlaşması detayları haberimizde...

Merkez Bankası tarafından yapılan düzenlemeler sonrasında bankaların mevduat hesabına olan ihtiyacı artarken en kolay mevduat kaynağı olarak görülen maaş hesapları için de promosyon çeşmesi açılmıştı. Maaş promosyonu vermek için adeta birbirleri ile yarışan bankalar maaşların da yükselmesi ile kesenin ağzını açmıştı.

İŞ BANKASI O KURUMLA İMZAYA ATTI! EN YÜKSEK MAAŞ PROMOSYONU 12.050 TL OLDU

Resmi kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında promosyon anlaşmaları imzalanmaya devam ederken bu imzalardan biri de İş Bankası ve Burdur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı.

Atılan imzalar sonrasında yapılan açıklamada "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımızın 3 yıl boyunca maaş, ekders vb. ödemelerini kapsayan "Maaş Protokol" anlaşmamız peşin olarak ödemek suretiyle 12.050 TL karşılığında Türkiye İş Bankası Burdur Şubesi ile imzalandı. Yapıcı yaklaşımlarından dolayı Türkiye İş Bankası Burdur Şubesi Müdürü Sayın İlker ATEŞ'e ve şube personellerimize teşekkür ederiz. Tüm eğitim camiamızın hayırlı olsun" denilerek söz konusu rakamın 12 bin 50 TL olduğu ifade edildi.

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL OLU?

Banka tarafından yapılan açıklamada "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor" diyerek en yüksek promosyon rakamını 7 bin 500 TL olarak duyurdu