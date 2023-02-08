Altın kahininden haber var! Altın yatırımı yapmak isteyenler o tarihe kadar alsın, büyük patlama geliyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için yeni tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Özellikle isabetli tahminleriyle yatırımcılara yön veren ünlü Ekonomist, hala alım için fırsat olduğunu duyurdu. Altın yatırımı yapmak isteyenler elini çabuk tutsun. Çünkü gram altın o tarihte yeni bir rekor daha kıracak. İşte gram altının geleceği yeni seviye ve İslam Memiş'in altın tahminleri…

Altın fiyatları son dönemlerde dalgalı seyrine devam ediyor. Bu sebeple de vatandaşlar uzman isimlerin yorumlarını yakından takip ediyor. Özellikle isabetli tahminleri ile son dönemlerin en çok güvenilen isimlerinden biri olan İslam Memiş Yeni Altın yorumlarını yayınladı. Peki, İslam Memiş altın ile ilgili ne söyledi? Altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? İslam Memiş'ten altın fiyatları tahminleri haberimizde…

ALTIN ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş borsadaki büyük çöküşün ardından yeni bir yazı kalemi aldı. Altın yorumları ile uzun süreden beri yatırımcılara yön veren ünlü Ekonomist, borsada geçtiğimiz hafta yaşanan Teknik düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. BİST 100 endeksinde gerileme olduğunu Bu sebeple de insanların borsaya olan güvenini kaybettiğini söyleyen İslam Memiş, Vatandaşın tekrar altına yönelmeye başladığını dile getirdi.

HALA ALIM FIRSATI VERİYOR

Altın fiyatları ile ilgili hala bir alım fırsatının olduğunu belirten İslam Memiş, yılbaşında söylediği rakamların hala geçerli olduğunu dile getirdi. Özellikle altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı açıklanana kadar altının alım fırsatı vermeye devam edeceğini belirten İslam Memiş bu açıklama sonrasında ise büyük patlamaların olabileceğine dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARI BU HAFTA 1200 TL OLACAK

Aylar öncesinden 2023 yılı altın fiyat tahminlerini paylaşan ünlü Ekonomist İslam Memiş, bu hafta için yeni tahminlerini de açıkladı. Elinde nakit TL olanların bir an önce altına yönelmesi gerektiğine dikkat çeken Ekonomist, bu hafta altında beklentisinin 1200 TL civarında olduğunu ifade etti. Borsada Mart ayından itibaren toparlanmalar olacağını ve yeniden yükselişe geçeceğini de söyleyen ünlü Ekonomist, altının yanı sıra Gümüş yatırımı yaptırmanın da mantıklı bir karar olabileceğini dile getirdi.

DEĞER KAYBEDENLER MART AYINDA YÜKSELECEK

Borsada büyük bir düşüş olduğuna dikkat çeken ancak paniğe kapılmamak gerektiğini söyleyen Ekonomist İslam Memiş, bu hafta değer kaybeden enstrümanların Mart ayından itibaren yeniden yükselişe geçeceğini de vurguladı.