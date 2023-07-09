Aile destek yardımı 10.500 TL oldu! Bakan son dakika açıkladı

Aile Destek paketi yardımı alan vatandaşlara büyük müjdeyi aile bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat üzerine aile yardımı uzadı. Aile Destek paketi ödemeleri 1 yıl daha sürecek. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş güzel haberi sosyal medyadan duyururken Ayrıca zam listesini de verdi. Aile Destek paketi ödemeleri arttı artık 10.500 TL olarak ödenecek. Detaylar haberimizin devamında…

Aile destek paketine ilişkin detaylar merakla takip ediliyor. Aile bakanlığının duyurmuş olduğu Aile Destek Paketi hakkında önemli bir açıklama geldi. Artık ödeme miktarı 10.500 TL'ye ulaştı. Ailelere yönelik sunulan bu destek paketi ile ilgili son dakika

Aile yardımları ile ilgili yepyeni gelişmeler yaşandı. Pek çok kalemde destek ödemesi verilmeye başladı. Aile desteklerinden yararlanmak isteyenler yalnızca başvuru yaparak 10.500 TL ödeme alabiliyorlar. 1 yıl boyunca ödenen bu yardım için sona gelinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı ve bu yardımların süresi 1 yıl daha uzatıldı. Vatandaşlık maaşı ödemesi ile ilgili gelişmeler de yaşanıyor. Üstelik ailelere binlerce liralık farklı kalemlerde ödemeler verilecek.

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili önemli bir adım attı ve ailelere aile yardımı ödemesini gündeme getirdi. Bu yardım ile herkes rahat bir nefes alacak. Yeni destek paketi ile ihtiyaç sahipleri ve düşük gelire sahip olan aileler rahata erecek. Bu paket hakkında tüm gelişmeler resmi olarak duyuruldu. Haziran ayı ödemeleri bayram nedeniyle daha önce hesaplara geçirildi. Temmuz ayı ödemeleri ise merakla bekleniyor. T.C kimlik numarasının son rakamına göre ödemeler belirlenen tarihlerde yatırılıyor. 10.500 TL'lik vatandaşlık maaşı ne zaman yatacak? PTT aracılığıyla verilen bu ödemeler için tarih açıklaması henüz gelmedi.

ARTIK 10.500 TL OLARAK ÖDENECEK...

Aile Destek Paketi temmuz ayında sona ererken geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlatılan ödemelerin 12 aylık süresi doldu. Yeni aile paketi ödemeleri ise bir yıl daha devam edecek. Aile destek yardımları hane başına çocuk destek bileşeni ile 1900 TL olarak veriliyordu. Yeni ödemeler ise 10.500 TL olarak aile yardımı miktarı belirlenerek hesaplara yatırılacak. Temmuz ayı itibariyle T.C sonuna göre bu ödemeler verilecek. Ödemelerin yapılmasındaki amaç vatandaşın rahata ermesi ve daha güvenli bir gelecek oluşturması olarak nitelendirildi.