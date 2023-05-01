Aile Bakanlığından Çocuklu Ailelere Müjde: 4200 TL Çocuk Destek Ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni yardım duyurusu az önce geldi. Bu defa çocuklu aileler sosyal yardım imkânından faydalanacak. Bakanlık çocuklu ailelere e-devlet üzerinden başvuru yapmaları durumunda yıllık 4200 TL sosyal yardım fırsatı sunacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuk destek ödemesi ile ilgili şartlardan netleşti. Çocuk yardımı almak isteyen aileler başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk destek ödemesi şartları ve tüm detaylar haberimizde…

Seçime kısa bir süre kala devletten dar gelirli ve çocuklu ailelere yardım kampanyaları açıklanmaya başladı. Çocuğu olan ve maddi durumu kötü olanlara 12 ay boyunca maddi destek sağlanacak. Çocuk başına göre verilen maddi destek 4200 TL. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuklu ailelere sağladığı destek şartları...

Durumu kötü olan, geçim sıkıntısı yaşayan çocuklu ailelere müjdeli haber geldi. Devlet maddi destekte yeni rakamı açıkladı. Aile Bakanlığı tarafında sağlanan para desteğiyle çocuğu olan ailelere 1 yıl boyunca 4 bin 200 TL nakit desteği verilecek.

ÇOCUKLU AİLELERE 1 YIL BOYUNCA 4.200 LİRA DESTEK

Çocuk sayısına göre belirlenen yardım desteği 1 yIl boyunca verilecek. Çocuklarının masraflarını karşılamakta zorlanan dar gelirli aileler başvuru ile bu haktan yararlanabilecek. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapılacak. Başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekli. Sistemden yapamayanlar ise Bakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına da TC kimlik kartı ile giderek başvuru yapabilirler.

SONUÇ 10 GÜNDE AÇIKLANIYOR

Başvuru 10 gün içinde sonuçlanıyor. Şartları karşılayanlar PTT'den her ay ödemelerini alabilirler. Sonuçları öğrenmek içinse yine e-Devlet üzerinden kontrol edebilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan çocuk yardımı ödemeleri genellikle PTT aracılığıyla yapılıyor. PTT kartı olanlar ya da T.C kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine gidenler çocuk destek ödemesini rahatlıkla alabiliyor. Aile Bakanlığı çocuk yardımı ödemeleri için son başvuru tarihi 10 Mayıs 2023 olarak belirlendi. O tarihe kadar başvuru yapanlar ödemelerini hemen alabilecek.