A101'de bugün dev indirim var! Bebek bezi, toz deterjan, peynir, pirinç, salça fiyatları akıllara zarar düştü

A101 her hafta perşembe günleri olduğu gibi bu hafta da dev indirime girdi. Tüketicilerinin beğenisine binlerce ürünü çok hesaplı fiyatlarla sunan ünlü marketler zincirinde bebek bezinden toz deterjana kadar yüzlerce ürün var. A101 aktüel 9 Şubat 2023 kataloğu ile gelen indirimli ürünler tek tek paylaşıldı. Stoklarla sınırlı A101 market indirimlerini sizler için derledik. 9 Şubat A101 kataloğu ile gelen ürünlere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

A101'DE KAÇIRILMAYACAK ÜRÜNLER GELİYOR

9 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta da kaçırılmayacak fırsat ürünleri geliyor. Tüm ürünlerin listesini yayınlayan ünlü marketler zincirinde özellikle teknoloji ürünleri ve elektrikli ev aletleri dikkat çekiyor. Tablet bilgisayar televizyon aradığınız her şey A101 markette çok uygun fiyatlı. A101 9 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu ile raflara gelecek teknoloji ürünleri şöyle:

Philips 50" UHD Smart Led Tv 9.499 TL

Philips 43" Ultra HD Smart Led Tv 6.999 TL

HiKING A41 Cep Telefonu 2.799 TL

Piranha 8" Tablet 949 TL

OPPO A55 4/128 GB Cep Telefonu 5.399 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 6.799 TL

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 6.799 TL

Regal RGL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 2.599 TLS

EG Mekanik Silindirik Termosifon 2.599 TL

9 ŞUBAT A101 KATALOĞU İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ

A101 9 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek indirimli ürünlerin listesi içinde beyaz eşya ürünlerinden mobilyaya kadar her şey var. Her hafta çok dolu dolu kampanya kataloğu hazırlayan ünlü marketler zincirinin bu haftaki diğer ürünlerine bakacak olursak şu şekilde:

Singer 6160 Brillance Dikiş Makinesi 3.199 TL

Arzum AR1140 Blanco El Blender Seti 599 TL

Flavel FLV140 Çay Makinesi 549 TL

Fakir Kaave Lone Türk Kahvesi Makinesi 649 TL

Felix FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199 TL

Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 599 TL

Aprilla AHS 2027 Su Dalgası Maşası 279 TL

Aprilla AHS 2025 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 199 TL

Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti 299 TL

Aprilla ATR7017 Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 179 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 129 TL

Piranha Smart tv Akıllı Kumanda 129 TL

Logitech M185 Kablosuz Mouse 189 TL

Piranha Bluetooh Kulaklık 109 TL

A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

Temel Gıda ürünleri elektrikli ev aletleri ev tekstil ürünleri ve mobilya çeşitleri A101 market kataloğu ile indirimli olarak sizlere ulaşacak ürünler arasında. Bebek bezi çeşitleri ve toz deterjanı ne kadar İndirimin bulunduğu sayfada yer alan aktüel ürünler ise şöyle:

Yayla Trakya baldo pirinç 44.90 TL

Kemal Kükrer acı biber sosu 34.90 TL

Öncü domates salçası 54.90 TL

İnan tulum burger dilimli peynir 36.90 TL

Ekici olgunlaştırılmış klasik keçi peyniri 52.90 TL

Tat cevizli ezme 22.90 TL

Keskinoğlu piliç nugget 33.90 TL

Torku tahin 99.90 TL

Ülker tahıllı bebe bisküvisi 16.50

A101 aktüel 9 Şubat 2023 kataloğu ile gelen indirimli ürünlerin Bir hafta boyunca geçerli olduğunu hatırlatalım. Stoklarla sınırlı ürünleri kaçırmak istemiyorsanız A101 markete uğramayı ihmal etmeyin.