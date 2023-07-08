4A, 4B ve 4C emeklileri için zamlı maaş hesaplama tablosu: Temmuz zammı ile ne kadar maaş alırım?

TÜİK verilerine göre Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde önemli olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bu durum emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunu gündeme getirdi. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarının refah payı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte güncellenmesi bekleniyor.

Emekli maaşlarına yönelik sunulan önergeye göre, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın altı ayı için toplamda %25 zam alacak. Bu zam oranı, daha önce açıklanan zam oranlarıyla tamamlanacak. Komisyon tarafından görüşülen önerge ayrıntılarına göre, en düşük memur maaşı 22.000 TL'ye çıkarılacak.

EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM GELDİ

TÜİK verileriyle birlikte belirlenen 6 aylık enflasyon farkı sonucunda, emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri toplamda %25 zam alacak. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları güncellenerek refah payı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yükseltilecek. İşte yeni zam oranları…

Emekli maaşı hesaplama tablosuna göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %19,77 zam yapılacak.

Emekli Sandığı emeklilerine %17,55 zam yapılacak.

Ancak son gelişmelere göre, tüm sigorta kollarında emekli maaşı zamları %25'e çıkarıldı.

Emekli memurların aylıkları da güncellendi. Örneğin, 25 yıl hizmeti olan bir öğretmen, polis, hemşire, imam-hatip veya avukatın Temmuz ayı emekli aylığı 13.910 TL'ye yükselecek.

En düşük emekli aylıkları ise şu şekilde güncellendi:

SSK (2008 öncesi): 7.298 TL

SSK (2008 sonrası): 2.634 TL

SSK Tarım (2008 sonrası): 1.976 TL

BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 sonrası): 2.806 TL

BAĞ-KUR (Tarım - 2008 sonrası): 2.218 TL

Emekli maaşı hesaplama ve emeklilik tarihini öğrenme için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan emekli maaşı hesaplama robotunu kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak, emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı %25'e çıkarıldı ve emekli memur aylıkları da güncellendi. Ancak, en düşük emekli aylıklarına ilave bir zam yapılmayacak. Bu bilgilere göre, emekli maaşlarınızı ve emeklilik tarihini SGK'nın hesaplama aracıyla kontrol edebilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

Ayrıca 4A 4B 4C emeklisi vatandaşlar sosyal güvenlik kurumunun internet sitesi üzerinden yeni zamlı maaşlarını hesaplamak için emekli maaşı hesaplama robotunda kullanabilecek. SGK bugün itibariyle emekli maaşı hesaplama robotunu Kullanıma açtı. emekliler maaş hesaplama işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapabiliyor.