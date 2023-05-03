4A, 4B, 4C, EYT'liye çifte maaş! Az önce açıklandı

Nisan ayının bitmesiyle beraber Mayıs ayı maaş sorgulamaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nisan ayında maaşlar erken yatmıştı, bu ay için de maaşların ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. EYT’liler maaşlarını ne zaman alacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatıyor? Tahsis numarası nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

EYT’liler, SSK ve Bağ-Kur’lular maaşlarının ne zaman yatacağına dair araştırma yapıyor. Maaş ödemeleri bu ay Nisan ayından farklı mı olacak? Memur maaşları ne zaman yatacak? EYT’liler geciken maaşlarını ne zaman alacak?



MAYIS AYI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Mayıs ayında, Nisan’da olduğu gibi maaşların erken yatacağına dair bir açıklama gelmedi. Bu durumda daha öncede olduğu gibi tahsis numarasına göre maaş günleri aynı olacak diye düşünülmektedir. Peki, emekli maaş günleri ne zaman?

Emekli maaşları tahsis numarasına göre farklılık göstermektedir. Buna göre ise maaşlar şu şekilde yatmaktadır:



17 Mayıs 2023 tahsis numarası 9 olan vatandaşlar,

18 Mayıs 2023 tahsis numarası 7 olanlar,

19 Mayıs 2023 tahsis numarası 5 olan emekliler,

20 Mayıs 2023 tarihinde 3 tahsis numarasına sahip olanlar,

21 Mayıs 2023 tarihinde 1 tahsis numarası bulunanlar,

22 Mayıs 2023 tarihinde 8 tahsis numaralılar ile

23 Mayıs 2023 tarihinde de 6 tahsis numaralılar,

24 Mayıs 2023’te tahsis numarasının sonu 4 olanlar,

25 Mayıs 2023’te tahsis numarası 2 olanlar ve 0 numaralılar ise 26 Mayıs 2023 tarihinde maaş ödemelerini alacak.



BAĞ-KUR MAAŞ YATMA TARİHİ NE ZAMAN



Bağ-Kur’lu vatandaşların maaşları 25 Mayıs 2023’te tahsis numarasının sonu 5,7,9 olanlar için yatmaktadır. Tahsis numarası 1 ve 3 olan vatandaşlar ise maaşlarını 26 Mayıs tarihinde almaktadır.



Bağ-Kur’lu emeklilerden 4, 6, 8 tahsis numaralılar 27 Mayıs 2023’te; 0 ve 2 tahsis numaralılar 28 Mayıs’ta almaktadır.



MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Mayıs 2023 memur maaşları her zaman olduğu gibi banka hesaplarına her ayın 15. gününde geçmektedir.



EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



EYT’liler geciken emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak ederken konuya dair açıklama Bakan Vedat Bilgin’den geldi: “Afet bölgesinden başvuran EYT’liler için maaş ödemelerine öncelik verdi. 1 milyon kişinin ödemeleri yattı. Henüz maaşlarını alamayan vatandaşlarımızın hak etme gününden itibaren olan biriken maaş ödemeleri yatacak. Normalde her ay 30 bin kişi için emekli aylığı bağlama işlemi yapılabiliyordu. Bunu 120 – 130 bine çekip EYT’liler için hızlandırdık.” ifadelerine yer verdi.