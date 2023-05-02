4337 TL maaş ve destek sigortası geldi! Evde hasta yakınına bakanlara müjde

Evde hasta, yaşlı, engelli yakınına bakan binlerce vatandaşa devletten müjde geldi. Evde bakım maaşı alanlar için yeni düzenleme geliyor. Bu kapsama girenlere artık Sosyal güvenlik destek primi verilecek. Ayrıca evde bakım maaşı ödemelerine de zam yolda. Memur maaş katsayısında yaşanacak değişiklikle birlikte evde bakım maaşı da artacak. Yani evde bakım maaşı alanlar hem Zamlı maaş almaya başlayacak hem de sigortalı olacak. Yeni düzenleme ile ilgili ayrıntılar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Devlet seçim öncesi evde bakım maaşı alanlar içinde kolları sıvadı. Evde bakım maaşı alanlara destek ödemesi ile ilgili detaylar haberimizde…

Evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlar için devletten yeni müjdeler geldi. Evde bakım maaşı alanlara yeni destekler hayata geçiyor. Özellikle talep eden yaşlılar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilerek destek verilecek. Ayrıca evde yakınına bakan kişilere de evde bakım maaşı ödemesinin yanı sıra sosyal güvenlik destek primi de yatırılacak. Yani evde bakıma muhtaç yakınlarına bakan kişiler sigortalı olacak. Devlet bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin alımına da destek sağlayacak. Üstelik evde bakım maaşına da zam geliyor. Tüm ayrıntılar netleşti yeni düzenleme ortaya çıktı.

AYLIK 4337 TL MAAŞ YATIYOR

Öte yandan, evde bakım maaşı alan kişilerin ödemelerine de zam gelecek. Ortalama 560 bin vatandaşın yararlandığı evde bakım yardımının tutarı şu anda aylık 4 bin 336 lira 80 kuruş. Ancak bu tutar önümüzdeki dönemde artırılacak ve artış memur maaş katsayısındaki değişime göre belirlenecek.

Temmuz ayında memur maaşlarına toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı belirleyecek. İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleştiğinden, memurların Temmuz zammı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaşacak.

TEMMUZ’DA EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

Ancak memurlara bir refah payı eklenmesi de bekleniyor. Eğer memur maaş katsayısı yüzde 19.18 artarsa, evde bakım yardımı tutarı 5 bin 168 lira 60 kuruşa yükselmiş olacak. Ayrıca, evde bakım yardımının tutarı yüzde 30 veya yüzde 35 artarsa sırasıyla 5 bin 637 veya 5 bin 854 liraya ulaşacak.

Evde bakım desteği; engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına sağlanan bir destek. Yaşlılar ve engelliler için evde bakım hizmeti almak, hem sağlık sorunlarını kontrol altında tutmak hem de onların günlük hayatta ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak açısından oldukça önemli.