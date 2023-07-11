4 banka duyurdu! Hemen başvuru yapana 33.800 TL düşük faizli kredi fırsatı

Ekonomik anlamda zorlanan ve düşük faizli kredi fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için 4 dev bankadan önemli duyuru geldi. Hızlı ve kolay başvuru sayesinde anında düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Başvuru şartlarını taşıyanlar online bankacılık hizmetleri üzerinden başvuru yaparak 33.800 TL'yi hemen alma fırsatına sahip olacak. Düşük faizli kredi kampanyası detayları haberimizde…

Artan ekonomik sıkıntıların ardından bankalardan yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen 4 büyük bankası akıllı işlemler ile kolaylıkla başvurunun yapıldığı yeni ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Başvuru şartlarını taşıyan müşteriler, 33.800 TL'yi bulan kredi imkanından faydalanabilecek. İşte, detaylar...

TEB, ING, Akbank ve Halkbank'ın düzenlediği yeni kampanya ile acil nakit ihtiyacı olanlara 33.800 TL'yi bulan kredi verilecek. Başvuru şartlarını yerine getirenler, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra aynı gün içinde kredilerini alabilecekler. Kredi işlemini internet bankacılığından yapmayı isteyenler ise kendi banka hesapları olması durumunda işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Bankaların sunduğu ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenler başvuru işlemlerini en yakın banka şubesinden ya da SMS üzerinden yapabilecekler.

Bankalara göre değişen başvuru şartlarını inceleyerek yerine getiren müşteriler, gerekli belgelerini de tamamladıktan sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Hızlı başvuru sistemi sayesinde başvurusu onaylanan müşteriler aynı gün içinde ödemelerini alabilecekler.