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12.000 TL maaş bağlanacak! İŞKUR az önce açıkladı, tek şartla hemen aylık alabilirsiniz

İŞKUR'dan son dakika duyurusu! Milyonlarca kişiye az önce müjde verildi. Başvuru yapanlara 12.000 TL maaş bağlanacak. Tek şartla hemen Maaş almaya başlayabilirsiniz.

12.000 TL maaş bağlanacak! İŞKUR az önce açıkladı, tek şartla hemen aylık alabilirsiniz

İŞKUR'dan milyonlarca kişiye iş fırsatı geldi. Hem de tam 12.000 TL maaş bağlanacak. İş arayanlar bu ilanları sakın kaçırmasın. KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacak. Dolgun maaşla iş sahibi olmak isteyenler için İŞKUR'un yeni iş ilanlarını derledik. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen insanlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları araştırmaya devam ediyor. Peki, İŞKUR ilanlarına nasıl başvuru yapılır? Açık olan ilanlar hangileri? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR AÇIK İLANLAR

İŞKUR temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, elektrikçi, aşçı, kurum dışı personel gibi birçok farklı ilanı yayımlamaya devam ediyor. İŞKUR ilanlarına başvuru yapabilmek için kurumda kayıtlı olmak gerekiyor. İŞKUR hizmetlerinden faydalanmak için kurum portalına üyelik internet üzerinden yapılabilir. Kurum üyeliği yaparken kişisel bilgilerin girilmesi gerekiyor ancak sağlıklı bir iş arayış süreci geçirebilmek için verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru yazılması gerekiyor.

İŞKUR İŞ İLANLARI VE KAYIT SÜRECİ

 İletişim, eğitim, meslek, diğer bilgiler kendinize uygun işi bulabilmeniz için önem taşıyor. İş arama sürecinde olan adayların İŞKUR kaydı yapabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Kişinin verdiği yanlış beyanlardan ise tamamen kişi kendisi sorumlu oluyor. Engelli adayların kayıt olması için de ayrı şartlar yer alıyor. Engelli bireylerin günlük yaşamlarını karşılarken yaşadıkları zorluklar, danışmanlık alabilmek için ya da rehabilitasyon desteği olabilmesi için en az yüzde kırk engelli raporunu kuruma sunması gerekiyor. Diğer adımlarda sağlık raporları Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu, Erişkinler İçin Terör Kaza ve Yaralamaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu, Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu olarak farklı raporlar yer alıyor.

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