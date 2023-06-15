10.000 TL altı maaş alan emeklilere müjde! Bayram öncesi 9000 TL karşılıksız ödeme verilecek

Emekliye maaş ve ikramiye müjdesinden sonra şimdi de promosyon müjdesi geldi. kurban bayramı öncesi 10.000 TL ve altı maaş alan emekliye rekor promosyon ödemesi yapılacak. Maaş aralığına göre verilecek promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiyor. Fakat emekli maaş zammı öncesinde bankalar arasında büyük rekabet yeniden başladı. işte emekliye bayram öncesi yapılacak olan promosyon ödemeleri…

Emekli promosyon ödemeleri yeniden güncelleniyor. Son dakika haberine göre, DenizBank emekli müşterilerine yönelik yüksek promosyon ödemeleri yapacağını duyurdu. Yeni kampanya ve detaylar emeklilere duyuruldu.

Emekli vatandaşlara, aldıkları maaş miktarına bağlı olarak belirli bir promosyon ödemesi yapılıyor. DenizBank son açıklamasında, güncellenen promosyon rakamlarını paylaştı.

DenizBank tarafından açıklanan yeni promosyon rakamları şu şekildedir:

Maaşı 0 - 3.499 TL arasında olan emeklilere 3.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca EYT'lilere MobilDeniz Ek Ödül olarak 3.000 TL daha ödeme yapılacak. Toplam: 6.000 TL

Maaşı 3.500 TL - 7.499 TL arasında olan emeklilere 3.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca EYT'lilere MobilDeniz Ek Ödül olarak 3.500 TL daha ödeme yapılacak. Toplam: 7.000 TL

Maaşı 7.500 TL - 9.999 TL arasında olan emeklilere 4.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca EYT'lilere MobilDeniz Ek Ödül olarak 4.500 TL daha ödeme yapılacak. Toplam: 9.000 TL

Maaşı 10.000 TL ve üzeri olan emeklilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca EYT'lilere MobilDeniz Ek Ödül olarak 5.000 TL daha ödeme yapılacak. Toplam: 10.000 TL

Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emeklilerin ilk olarak maaşlarını DenizBank'a taşıması gerekmektedir. Bu şekilde 3 yıl boyunca maaşlarını DenizBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesi alabilirler.