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Ziraat Bankası’ndan 15.000 TL ödeme! Tüm müşterilere yapılacak

Ziraat Bankası müşterilerine sevindirici haber verildi. Bayram öncesi başvuru yapan tüm müşterilere 15.000 TL destek ödemesi yapılacak. Başvuru şartları belli oldu.

Ziraat Bankası’ndan 15.000 TL ödeme! Tüm müşterilere yapılacak

Ziraat Bankası, EYT'li ve emekli olan herkese bayram öncesi nakit destek ödemesi yapmaya hazırlanıyor. özendirme tutarlarını güncelleyen banka, ek ödemelerle birlikte bu miktarı 15.000 TL'ye kadar yükseltiyor. Ziraat Bankası tarafından alınan yeni karara göre başvuru yapanlara bayram öncesi tek seferde 15.000 TL ödeme aktarılacak. Ziraat Bankası'nın ödeme koşulları da belli oldu. Ziraat Bankası destek ödemesi şartları ve detaylar haberimizde…

Çok sayıda emekli müşterisi olan kamu bankalarından Ziraat Bankası, Ramazan Bayramı öncesi yeni bir atak yaparak emekliye özel fırsatlarını duyurdu. En düşük emekli maaşına yapılan artış ve EYT yasası ile birlikte emekli sayısının yükselmesi emekli maaşlarının daha da artması Ziraat Bankası'nı harekete geçirdi. Emekli müşteri sayısını arttırmak isteyen banka binlerce liralık destek ödemesi yapmaya başladı. Sadece emeklilere değil bayram öncesi tüm müşterilerinin cebini rahatlatacak fırsatlar sunan kamu Bankası, 15.000 TL'ye Varan destek ödemesi yapacak. Bugün başvuranlar hemen ödeme alacak.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

Emekliler için nisan ayı tam bir bayram ayı oldu. Milyonlarca emeklinin maaşı değişti aynı zamanda bayram ikramiyesi 2000 TL'ye yükseltildi. Yaklaşan Ramazan Bayramı bankaları da harekete geçirdi. Emekli müşteri sayısını arttırmak isteyen bankalar peş peşe yeni kampanyalar yaparak nakit destek ödemesi sağlıyor. Ziraat Bankası da bu konuda öncülüğü elinde bulunduran bankalardan biri oldu. Emekli müşterilerine çok sayıda avantaj sunan Ziraat Bankası bayram öncesi 15 bin TL destek ödemesi ile de öne çıkıyor.

EMEKLİYE 15.000 TL NAKİT DESTEK SAĞLANACAK

Milyonlarca emekli müşterisi bulunan Ziraat Bankası'ndan yeni bir kampanya daha geldi. emekliye hem promosyon ödemesi verilecek hem de düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası birçok emeklinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Emekliler, başvuru yapmaları durumunda bankadan hızlı bir şekilde destek alabilecek. Hatta bugün başvuru yapan emekliler 15.000 TL'ye varan nakit destek ödemesini Yarın hesaplarından çekebilecek.

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası kapsamında emekliye 5000 TL'ye Varan karşılıksız nakit promosyon desteği sağlanacak. Bayram öncesi nakit ihtiyacı olan emeklilere ise düşük faiz oranı ile 10.000 TL'ye Varan Kredi ya da faizsiz nakit destek imkanı verilecek. Yani emekliler bayram öncesi Ziraat Bankası'nın ödemeleri sayesinde rahat nefes alma imkanını bulacak.

BAŞVURU DETAYLARI BELLİ OLDU

Ziraat Bankası'ndan destek ödemesi almak için başvuru yapmak isteyen emekliler banka şubelerinden ve Dijital bankacılık hizmetleri aracılığı ile işlem yapabilecek. Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu sadece dakikalar içinde sonuçlanıyor. Aynı şekilde düşük faizli kredi imkânından da dakikalar içinde yararlanabilirsiniz.

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