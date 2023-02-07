GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Taha Duymaz'dan haber var mı? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde enkaz altında kalanlardan biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz oldu. Peki, Taha Duymaz’dan haber var mı? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz'dan haber var mı? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Sosyal medyada paylaştığı yemek videoları ile tanınan ve milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay'da göçük altında kaldı. Taha Duymaz'ın ablası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesinin küçük altında olduğunu duyurdu ve yardım istedi. Ancak aradan geçen saatler sonrasında hala daha duymazdan güzel bir haber alınamadı. Taha Duymaz'ın son durumu merak ediliyor.

Taha duymaz kurtarıldı mı?

Hatay'ın bir köyünde ailesiyle birlikte hayatını sürdüren ve sosyal medya hesabından çektiği yemek videoları ile fenomen haline dönüşen Taha Duymaz, Hatay'da annesi ve kardeşleri ile birlikte enkaz altında kaldı. Depremin üzerinden 30 saat geçmesine rağmen Taha duymazdan henüz net bir haber gelmedi.

Taha Duymaz son durum

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrasında Hatay’da yıkıldı. Hatay'da binlerce vatandaşın göçük altında olduğu öğrenilirken enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha duymaz oldu. 19 yaşındaki genç fenomenin sağlık durumu merak ediliyor. Taha Duymaz öldü yönünde çıkan haberler aileyi de endişelendiriyor.

Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hala kardeşinden ve ailesinden bir haber olmadığını söyledi.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yapılmayacak denmişti! Müjde geldi, asgari ücrete ara zam! 14 Mayıs’tan önce milyonları sevindirecek Yapılmayacak denmişti! Müjde geldi, asgari ücrete ara zam! 14 Mayıs’tan önce milyonları sevindirecek
Paranız iade edilecek! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan 500 TL’nizi çekebilirsiniz Paranız iade edilecek! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan 500 TL’nizi çekebilirsiniz
Başvurusunu Yapanlar Borçlarından Kurtulacak: PTT borç kapatma desteği Başvurusunu Yapanlar Borçlarından Kurtulacak: PTT borç kapatma desteği
SGK’dan 16.000 TL toplu para ödenecek! Şartları taşıyanlar karşılıksız alacak SGK’dan 16.000 TL toplu para ödenecek! Şartları taşıyanlar karşılıksız alacak
Müşteri olun, 20.500 TL hesabınıza anında yatsın! 3 bankadan dev ödeme duyurusu! Ziraat, Akbank, Denizbank... Müşteri olun, 20.500 TL hesabınıza anında yatsın! 3 bankadan dev ödeme duyurusu! Ziraat, Akbank, Denizbank...
Emekliye Nisan ayında karşılıksız 2500 TL ödeme yapılacak! Az önce onay çıktı Emekliye Nisan ayında karşılıksız 2500 TL ödeme yapılacak! Az önce onay çıktı
SON HABERLER
Milyonlar bunu bekliyordu! Memur ve emeklinin alacağı ara zam açıklandı, yüzde 6 artış geliyor Milyonlar bunu bekliyordu! Memur ve emeklinin alacağı ara zam açıklandı, yüzde 6 artış geliyor
Altın kahininden haber var! Altın yatırımı yapmak isteyenler o tarihe kadar alsın, büyük patlama geliyor Altın kahininden haber var! Altın yatırımı yapmak isteyenler o tarihe kadar alsın, büyük patlama geliyor
Halkbank emeklinin cebini şenlendirecek! 50.000 TL nakit destek vereceğini açıkladı Halkbank emeklinin cebini şenlendirecek! 50.000 TL nakit destek vereceğini açıkladı
Twitter kısıtlamasına Cem Yılmaz tepkisi! ‘Bir sürü faydası varken...’ Twitter kısıtlamasına Cem Yılmaz tepkisi! ‘Bir sürü faydası varken...’
Meclis'ten onay çıktı! Bakanlık TC kimlik kartıyla gidene anında 1600 TL yardım verecek Meclis'ten onay çıktı! Bakanlık TC kimlik kartıyla gidene anında 1600 TL yardım verecek
‘Deprem olsun’ diye dua ettiler! 17 ve 21 yaşındaki iki kız gözaltında ‘Deprem olsun’ diye dua ettiler! 17 ve 21 yaşındaki iki kız gözaltında
Çocuğu olan ailelerin dikkatine! Aile Bakanlığı 1-2-3-4 çocuklu ailelere 7800 TL nakit yardım veriyor Çocuğu olan ailelerin dikkatine! Aile Bakanlığı 1-2-3-4 çocuklu ailelere 7800 TL nakit yardım veriyor
Enkazda kalan kişileri arayıp dalga geçti! Mahkeme tutukladı Enkazda kalan kişileri arayıp dalga geçti! Mahkeme tutukladı