Taha Duymaz'dan haber var mı? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Sosyal medyada paylaştığı yemek videoları ile tanınan ve milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay'da göçük altında kaldı. Taha Duymaz'ın ablası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesinin küçük altında olduğunu duyurdu ve yardım istedi. Ancak aradan geçen saatler sonrasında hala daha duymazdan güzel bir haber alınamadı. Taha Duymaz'ın son durumu merak ediliyor.

Taha duymaz kurtarıldı mı?

Hatay'ın bir köyünde ailesiyle birlikte hayatını sürdüren ve sosyal medya hesabından çektiği yemek videoları ile fenomen haline dönüşen Taha Duymaz, Hatay'da annesi ve kardeşleri ile birlikte enkaz altında kaldı. Depremin üzerinden 30 saat geçmesine rağmen Taha duymazdan henüz net bir haber gelmedi.

Taha Duymaz son durum

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrasında Hatay’da yıkıldı. Hatay'da binlerce vatandaşın göçük altında olduğu öğrenilirken enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha duymaz oldu. 19 yaşındaki genç fenomenin sağlık durumu merak ediliyor. Taha Duymaz öldü yönünde çıkan haberler aileyi de endişelendiriyor.

Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hala kardeşinden ve ailesinden bir haber olmadığını söyledi.