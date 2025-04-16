Sırrı Süreyya Önder evli mi? Sırrı Süreyya'nın kızı Ceren Önder Kandemir kimdir?

Sırrı Süreyya Önder kimdir, asıl mesleği ne, kızı Ceren Önder Kandemir ne iş yapar? İşte merak edilen tüm detaylar…

🎬 Sırrı Süreyya Önder Kimdir? Ailesi ve Kızı Ceren Önder Hakkında Merak Edilenler

📍 Doğum Yeri: Adıyaman

📅 Doğum Tarihi: 1962

🧬 Kökeni: Türkmen

🎥 Mesleği: Yönetmen, Senarist, Siyasetçi

🏛️ Görevi: DEM Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Başkanvekili

Soru: Sırrı Süreyya Önder'in kızı kimdir?

Cevap: Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir’dir. 1 Aralık 1991’de

İstanbul’da doğan Ceren, 2015 yılında Emre Abay ile evlenmiştir. Eşi reklamcılık sektöründe çalışmaktadır.

👨‍👩‍👧 Ailesi ve Gençliği

Sırrı Süreyya Önder, Adıyaman’da 1962 yılında, işçi sınıfı kökenli bir ailede dünyaya geldi. Babası Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucularındandı. Babasının vefatından sonra çocukluk yıllarını zorlu koşullarda geçirdi.

Henüz sekiz yaşında babasını kaybeden Önder, annesi ve kardeşleriyle birlikte dedesinin evine taşındı. Geçimini sağlamak için çocuk yaşta fotoğrafçılık, lastik tamirciliği ve mevsimlik işçilik yaptı.

🎞️ Sinemadan Meclis'e Uzanan Yol

Sinema tutkusu, onu yönetmenliğe yönlendirdi. 2006 yılında yönettiği ve senaryosunu yazdığı "Beynelmilel" filmi, hem sinemaseverlerden hem eleştirmenlerden büyük ilgi gördü.

Ardından siyasete atılan Önder, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve ardından DEM Parti saflarında uzun yıllar aktif siyaset yaptı. TBMM’de başkanvekilliği görevini üstlendi.

Sırrı Süreyya'nın kızı Ceren Önder Kandemir kimdir?

📍 Doğum Yeri: İstanbul, Şişli

📅 Doğum Tarihi: 1 Aralık 1991

🤵‍♂️ Eşi: Emre Abay

🧳 Sektör: Reklamcılık

Ceren, 2015 yılında reklamcı Emre Abay ile dünya evine girdi. Kendi yaşamını kamuoyundan uzak sürdüren Ceren, basında genellikle babasının sağlık durumu gibi özel konular gündeme geldiğinde anılıyor.

🩺 Kalp Rahatsızlığı Sonrası Gündem Oldu

Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı sonrası hem siyasi çevreler hem de halk arasında hayat hikâyesi yeniden gündeme taşındı. Şu an hastanede tedavisi süren Önder’in sağlık durumu yakından takip ediliyor.