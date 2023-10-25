Konut sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası'ndan ev alacaklara 1 milyon TL konut kredisi! İşte ödeme planı

Maliyetlerin karşılanamadığı bu son dönemlerde ev kiralarının artması konut fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşlar gözlerini bankalardan gelecek konut kredilerine çevirmiş durumda. Bu sene konut fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin ardından vatandaşlar tarafından bankalar aracılığı ile verilen kredilere olan talepler de artmaya başladı.

Konut sahibi olmak isteyen kişiler için Ziraat Bankası tarafından yayımlanan son ilana göre toplamda 1 milyon TL konut kredisinin verileceği öğrenildi.

Ev fiyatlarının özellikle de büyükşehirlerde artması vatandaşları oldukça zor durumda bıraktı. Hem kira fiyatlarının artması hem de konut fiyatlarında yaşanan yükselişler vatandaşların konut kredilerine yönlenmelerine neden oldu. Kiraların yükselmesi nedeni ile kenarda birikimi olan vatandaşlar eksiklerini kredi çekerek tamamlamak ve konut sahibi olabilmek için çaba göstermeye başladı.

ZİRAAT BANKASI 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ MALİYET TABLOSU YAYIMLANDI!

Yayımlanan kredilerin çerçevesinde vatandaşlar için son olarak Ziraat Bankası tarafından konut kredisi hesaplama araçları ile örnek ödeme tablosu yayımlandı. Birikimi olan ve konut alacak kişiler için yayımladığı 1 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı ve faiz oranı gibi detaylarına açıklık getirildi. Maliyet tablosu banka tarafından şu şekilde duyurulmuştu;

Konut Kredisi

Kredi Tutarı = 1 Milyon TL

Vade Sayısı = 120 Ay

Taksit Tutarı = 35.478,34 TL

Faiz Oranı = %3,49

Yıllık Maliyet Oranı = %51.6317

BAŞVURU DETAYLARI BELLİ OLDU!

Yukarıda verilen konut kredisine sahip olmak isteyen kişiler tarafından en çok merak edilen konular arasında nasıl başvuru yapılabileceği sorusu da yer aldı. Bu çerçevede başvuru şartları ve başvuru esnasında bankaya teslim edilmesi gereken belgeler şu şekilde verildi;

Konut Kredisi Alma Şartları;

+ 18 Yaşını Doldurmuş Olmak.

+ Yeterli Kredi Notuna Sahip Olmak.

+ Yeterli Bir Gelire Sahip Olmak ve Bu Geliri Belgeleyebilmek.

+ Yeterli Bir Süre Sigortalı Olarak Çalışmış Olmak.

+ İpotek Verilecekse Eş Rızasının Yazılı Olarak Bankaya Verilmesi.

+ Banka İsterse Kefil Olacak Bir Kişinin Bulunması

Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler;

- Nüfus cüzdanı

- İkametgâh belgesi veya adresli fatura

- Gelir belgesi. (Maaşlı çalışanlar için maaş bordrosu)

- İlave gelir varsa belgeleri. Tapu

- Alınacak konuta ait belgeler

Mesai saatleri içerisindeki Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru işlemlerinin tamamlanabileceği öğrenildi.