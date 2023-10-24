Kılıçdaroğlu için tehlike çanları çalıyor! Anketler Özel mi Kılıçdaroğlu mu diyor? Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ''Seçimlere 5 ay, CHP’nin kongresine ise 12 gün kaldı. Artık yavaş yavaş anketleri paylaşma zamanı geldi. Tabii ki yüzde 60 oy oranı ile ‘Kılıçdaroğlu kazanacak’ diye anket yayınlayan, sonra da özür dileme gereği bile duymayan firmaların verilerini paylaşmayacağım. Tabii ki isabetli kamuoyu araştırmalarına imza atan Optimar’ın 15-18 Ekim tarihleri arasında, Türkiye genelinde 2 bin kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını aktaracağım." dedi.

Abdulkadir Selvi köşe yazısında anket sonuçlarını aktardı. Yerel seçimlerde, belediye başkan adayları ilan edildikten sonra yapılacak olan anketler daha da önemli olacak. Ancak seçmen ittifaklara nasıl bakıyor, adaylar seçmen tercihleri üzerinde ne derece etkili olacak? İşte Selvi'nin yazısının bazı bölümleri:

İTTİFAK İÇİN NE DİYORLAR

Optimar anketine katılanlara, “Sizce siyasi partilerin kendi adaylarını çıkarması mı, yoksa ittifak kurarak güçlerini birleştirmesi mi daha etkili bir stratejidir?” diye sormuş.

Ankete katılanların yüzde 49.4’ü ‘kendi adaylarını çıkarmaları daha etkilidir’ yanıtını verirken, ‘ittifak kurarak güçlerini birleştirmeleri daha etkilidir’ diyenlerin oranı ise yüzde 35.6 çıkıyor. ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı ise yüzde 15.

HANGİ PARTİ ‘İTTİFAK’ DİYOR

Partilerin ittifak yaparak mı, yoksa kendi adaylarıyla mı seçime girmeleri konusunda ise partilerin eğilimleri farklılık arz ediyor.

AK Partililerin yüzde 58.5’i partilerin kendi adaylarını çıkarmalarının daha etkili olduğunu belirtirken, ittifakı destekleyenler yüzde 28.1 oranında. Bu tablo CHP’de tam tersine dönüyor. CHP’lilerin yüzde 51.4’ü ittifak kurarak seçimlere girilmesini savunurken, ‘kendi adayını çıkarmalı’ diyenlerin oranı yüzde 34.6.

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