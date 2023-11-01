Kemal Kılıçdaroğlu Filistin sorununu çözecekmiş! Resmen aklımızla ediyor! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşe yazısında 75 yıldır çözülemeyen Filistin sorununu çözeceğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu fena tiye aldı.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları artarak devam ediyor. İsrail saldırılarında şu an kadar 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinli öldürüldü.

İsrail vahşeti, partilerin grup toplantılarında liderlerin konuşmalarının önemli bir bölümünü oluşturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Filistin sorunuyla ilgili sözleri dikkat çekti.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlenen büyük Filistin mitinginde konuşma yapmasından da rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir buçuk milyonun toplandığı büyük Filistin mitinginde yaptığı konuşmadan Netanyahu rahatsız oldu da Kemal Bey sen niye rahatsız oluyorsun anlamadım.' dedi. İşte Selvi'nin yazısının bazı bölümleri:

FİLİSTİN SORUNUNU ÇÖZECEKMİŞ

Ha bir de Filistin meselesini çözme işi var.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ”İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin” dedi. Sanki padişahlık sistemiyle yönetiliyoruz. “İktidarı bize devret” diyor. Bir de 75 yıldır çözülemeyen Filistin sorununu çözecekmiş. Sen daha İstanbul’da il başkanlığı sorununu çözemedin ki Filistin sorununu çözeceksin. Allah’ım aklımı mukayyed et.

RAHATSIZ OLMUŞ

Kemal Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlenen büyük Filistin mitinginde konuşma yapmasından da rahatsız olmuş. Tel Aviv’de İsrail vatandaşları savaşa karşı eylem yapıyor. ABD’de savaş karşıtı Yahudiler Kongre binasını bastı. Erdoğan dünyanın en güçlü liderlerinden biri. Cumhurbaşkanı uluslararası platformlarda sözü dikkate alınan bir Devlet Başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir buçuk milyonun toplandığı büyük Filistin mitinginde yaptığı konuşmadan Netanyahu rahatsız oldu da Kemal Bey sen niye rahatsız oluyorsun anlamadım.

İsrail, Gazze’de 26 gündür insanlık suçu işliyor. Çok büyük katliamlara imza atıyor. Her 15 dakikada bir çocuk ölüyor. Katledilen çocukların sayısı 3 bin 500’ü aştı. Hastane, okul, kilise, cami, mülteci kampı demeden vuruyor. Gazze’de insanlık ölüyor.

HALKLARIN KAVGASIYMIŞ

Peki Kemal Bey bu durumu nasıl değerlendiriyor? “Burnumuzun dibinde halkların kavga etmesini istemiyoruz” dedi. Sanki Gazze’de, Ramallah’ta, Batı Şeria’da, Kudüs’te, Tel Aviv’de Filistinliler ile İsrailliler taşlı, sopalı mahalle kavgası yapıyor.

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