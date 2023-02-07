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İskenderun Limanı yangını söndürülemedi! Hala devam ediyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından birçok bölgede yangın ve su borusu patlaması haberleri de gelmeye devam ediyor. İskenderun Limanı’nda başlayan yangınsa hala söndürülemedi. Konteynerlerin devrilmesiyle başlayan yangın hava ve karadan sürdürülen çalışmalarla söndürülmeye uğraşılıyor.

İskenderun Limanı yangını söndürülemedi! Hala devam ediyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından birçok bölgede yangın ve su borusu patlaması haberleri de gelmeye devam ediyor. İskenderun Limanı’nda başlayan yangınsa hala söndürülemedi. Konteynerlerin devrilmesiyle başlayan yangın hava ve karadan sürdürülen çalışmalarla söndürülmeye uğraşılıyor.  


AFAD (Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Kahramanmaraş merkezli depremin arkasından çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Sabah 4.17 ve öğlen 13.24’te meydana gelen 7.7 ile 7.6 şiddetindeki depremde 10 il yıkıcı etkilerine maruz kaldı. Hatay ve Kahramanmaraş öncelikli olmak üzere Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya’dan hem acı hem sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.  


Hatay’da depremin ardından İskenderun Limanı’nda büyük bir yangın çıktı. Yangının söndürülme çalışmaları gece boyu sürdü. Çevreye yayılan dumanlar şehrin birçok yerinden gözüküyor. 


İskenderun Limanı’nda çıkan yangına müdahale TCSG Yaşam gemisinden de yapılıyor. Kontrol altına alma için hem karadan hem de havadan müdahaleler sürerken yangının sönmediği ve güçlenerk devam ettiği öğrenilen son bilgiler arasında. 

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