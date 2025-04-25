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Hurda teşvikiyle sıfır otomobil için tarih açıklandı

25 yaş ve üzeri aracını hurdaya çıkaranlara büyük avantaj geliyor! Sıfır otomobil almak isteyenler için ÖTV muafiyeti ile ciddi fiyat düşüşleri yolda. Bu teşvik sadece Türkiye'de üretilen araçlar için geçerli olacak. İşte tüm detaylar...

Hurda teşvikiyle sıfır otomobil için tarih açıklandı

Hurda teşvikine ilişkin yasa tasarısı, 2025 yılı Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu ve şubat ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yasayla birlikte 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, sıfır otomobil alımlarında ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

Bu fırsat, hem çevreye katkı hem de tüketiciye ekonomik avantaj sağlıyor.

🚘 ÖTV Muafiyetinden Hangi Araçlar Yararlanabiliyor?

Bu yasa sadece yerli üretim araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle yurtdışında üretilip ithal edilen otomobiller bu kapsam dışında kalacak. Ancak Türkiye’de üretilen bazı modeller, ÖTV muafiyetiyle önemli ölçüde ucuzlayacak.

🔻 Fiyatı Düşecek Modellerden Biri: Toyota C-HR

Mevcut Başlangıç Fiyatı: 1.500.000 TL

ÖTV’siz Tahmini Fiyat: 1.200.000 TL’ye kadar düşebilir

Toyota C-HR modeli, Türkiye’de Sakarya’daki fabrikada üretildiği için bu teşvikten faydalanabiliyor. Ancak Toyota bayilerinden alınan bilgiye göre stoklar tükenmek üzere. Bu da alıcılar için ek bir acele ve rekabet anlamına geliyor.

📋 Hurda Teşvikinden Yararlanma Şartları Neler?

✅ 25 yaş ve üzeri bir otomobile sahip olmanız gerekiyor.
✅ Bu aracı hurdaya ayırarak trafikten kalıcı olarak silmeniz şart.
✅ Alınacak sıfır aracın Türkiye'de üretilen bir model olması gerekiyor.
✅ ÖTV indirimi yalnızca tek seferlik ve aynı kişi için tekrar uygulanmıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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