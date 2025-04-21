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Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti

📌 Ticaret Bakanlığı, dini hassasiyetlere aykırı içerik ve eksik bilgilendirme nedeniyle milyonluk ceza kesti.

Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Türkiye'de satışa sunulan bazı spor ayakkabı modellerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde New Balance, Vans ve Camper markalarına ait modellerde domuz derisi (pigskin) kullanıldığı tespit edildi. Ancak ürün açıklamalarında bu bilgiye yer verilmedi.

Bu eksiklik yalnızca etik değil, aynı zamanda tüketici haklarına ve toplumsal değerlere de aykırı bulundu. Kurul, eksik ve yanıltıcı bilgilendirme yapan markalara ciddi para cezaları uyguladı.

📦 Hangi Modellerde Domuz Derisi Bulundu?

New Balance'ın Türkiye’de satılan bazı modellerinde içerik kısmında yalnızca “süet”, “file” veya “sentetik” gibi genel ifadeler yer aldı. Ancak aynı ürünlerin yurtdışı sitelerinde “pigskin/mesh” ibaresi dikkat çekti.

Tespit edilen modeller şunlar:

W990GL6
M2002RST
U9060BLK
U991LG2

Bu durum, markanın Türkiye’deki kullanıcıyı bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediğini ortaya koydu.


⚖️ Reklam Kurulu Ne Dedi?

Reklam Kurulu, “Toplumun dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin üründe bulunması durumunda, bu içeriğin açıkça belirtilmesi zorunludur” maddesinin ihlal edildiğini açıkladı.

Bu çerçevede:

New Balance markasına 1 milyon 730 bin TL

Vans markasına ise 863 bin 580 TL idari para cezası verildi.

Ayrıca her iki markanın reklamları durduruldu.

Bu gelişme, markaların sadece kalite değil, aynı zamanda şeffaflık ve kültürel duyarlılık konusunda da sorumluluk taşıdığını yeniden hatırlattı. Tüketiciler, tercih ettikleri markalardan açık ve doğru bilgi bekliyor.

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