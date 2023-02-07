Hepsiburada uygulaması takdir topladı, deprem fırsatçılarının önüne geçti

Kahramanmaraş’ta sabah 04.17’de 7,7 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından öğlen 13.24’te 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD koordinasyonu ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor.



En son öğrenilenlere göre bölgede 3 bin 432 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 bin 103 yaralının hayat mücadelesi verdiği biliniyor. İnsanlar yardım bekliyor. Çocuklar, bebekler, yaşlılar ve bakıma muhtaç olan birçok insanın mağdur olduğu biliniyor. Tüm bunlar yaşanırken fiyat artışı yapan birçok satışı durumdan faydalanıyor.



Hepsiburada dur dedi!



Fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak bunu yapan satıcı mağazaların “Süresiz askıya alınacağı” konusunda bildirimde bulundu. İşte o bildirim:

Bunun yanı sıra hepsiburada üzerinden deprem bölgesine gönderilmesi için alınacak ihtiyaçların direkt bölgeye gönderilmesini sağlıyor.