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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Vergiler ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Temmuz’a kadar deprem bölgesinde olan mükellefler için vergisel yükümlülükler ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Vergiler ertelendi

Yapılan yazılı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı şunları belirtti: 


“6 Şubat tarihinde peş peşe olan ve 10 ili yoğun biçimde etkileyen depremler, vatandaşlarımızın her ferdini derinden müteessir etmiştir. Bu gelişmeyle devletimiz, imkanları ve tüm birimleri ile seferber olarak Adıyaman, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde gerekli tüm müdahaleleri yapmaya ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam etmektedir. Depremin yaralarının sarılması ve zarar gören vatandaşların beslenme, barınma ve diğer ihtiyaçlarının hızlı biçimde karşılanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarımızda sürekli irtibat içinde ilerleniyor. Acil nakit talepleri ise Bakanlığımız tarafından geciktirilmeden karşılanmaktadır.” 


Vergiler ertelendi 


Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan açıklamada şunlar eklendi:  


“Buna ek olarak deprem bölgesindeki mükelleflerimiz için 31 Temmuz tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildiğinden vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir. Mücbir neden süresince verilmesi gereken vergi bildirimleri be beyannamesi süreleri 15 Ağustos 2023 gününün sonuna kadar ve vergi ödeme tarihi de 31 Ağustos 2023 gününe kadar uzatılmıştır. Uygulaması süren 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları çerçevesinde Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında yapılması gereken taksit ödemeleri mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023’e uzatılması konusunda gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Devletimiz, depremden etkilenen bütün vatandaşların yanındadır. Gereken bütün destek ilerleyen dönemlerde de kesintisiz olarak devam edecektir. Ülkemiz ve milletimiz beraberlik, dayanışma ve birlik içinde en kısa sürede geride bırakacaktır inşallah.” 

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