Hangi illere araç girişi yasaklandı? 3 ile sivil araç girişi durduruldu

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay son dakika açıklaması yaparak deprem bölgesi için alınan kararları duyurdu. Yeni alınan kararlara göre 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç 3 ile sivil araç girişi yasaklandı. Peki, hangi illere araç girişi yasaklandı? Özel araçla giriş yasaklanan iller hangileri? Deprem bölgesinde araç girişi yasaklanan iller haberimizde…

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 04.17'de 7.7 Elbistan ilçesinde ise 13-24'te 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremden Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep Adana Malatya Hatay Adıyaman Osmaniye Şanlıurfa gibi illerde etkilendi. Deprem bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay alınan son dakika kararlarını açıkladı. Yeni kararlara göre depremden etkilenen bazı illere sivil araç girişi yasaklandı. Peki, hangi illere sivil araç girişi yasaklandı? Özel araçla giriş yasaklanan iller hangileri?

ÖZEL ARAÇLA GİRİŞ YASAKLANAN İLLER HANGİLERİ?

Deprem bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay alınan son dakika kararlarını duyurdu. Oktay açıklamasında Kahramanmaraş Hatay ve Adıyaman'a 48 saat süreyle sivil araç girişinin yasaklandığını duyurdu. 48 saat boyunca bölgeye sadece afet ile ilgili sevkiyat yapan araçlar alınacak. İhtiyaç olması halinde kararın diğer iller içinde uygulanacağı öğrenildi.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi sarsan deprem bölgesinde son durumu da yine Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay aktardı. Fuat Oktay açıklamasında depremde 3419 kişinin Hayatını kaybettiğini belirtirken 20.534 kişinin de yaralı olarak çevrede bulunan hastanelere sevk edildiğini bildirdi.