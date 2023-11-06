Gandi Kemal, ‘Bay bay Kemal’ oldu! Özel, ittifakları yeniden kurabilecek mi? Abdulkadir Selvi yazdı

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimleri ikinci turda sonuçlandı. İkinci tur CHP genel başkanlık seçimi sonuçlarına göre, delegelerden 812 oy alan Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi kongrede yaşananları 'CHP kurultayının düzenlendiği Arena Kapalı Spor Salonu’na girince, bir an 90’lı yıllarda izlediğim SHP kongrelerinin, çekişmeli geçen CHP kongrelerinin havasını hissettim.' ifadeleriyle köşesine taşıdı. İşte Selvi'nin yazısının bazı bölümleri...

SALON PERFORMANSI

Erdal İnönü sakin bir güçtü. Deniz Baykal’ın hitabeti güçlüydü. Şiir gibi konuşur ama seçimi Erdal İnönü kazanırdı. Deniz Baykal’ın karşısına dikilen Mustafa Sarıgül ise salondaki hırçınlıkları yüzünden kongreyi kaybetmişti. Muharrem İnce şiir gibi konuşmuştu ama Kılıçdaroğlu kazanmıştı. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark kapandığı için salon performansları önemliydi. Bir de delegelerin tavrı.

DELEGELER KENDİNİ GİZLEDİ

Özgür Özel salona kendine özgü bir müzikle girdi. Özel’i destekleyenlerin bulunduğu tribün coşkuluydu. Delegelerden de destek vardı ama öyle ‘Özgür Özel kurultayı aldı’ dedirtecek bir görüntü vermediler. Demek ki taktikmiş. Kendilerini gizlediler. Hiç unutmam Özal Başbakan’dı. Kritik bir seçime gidiliyordu. Demirel meydanları dolduruyordu. Özal seçim otobüsünde değerlendirme yapıyordu: “Siz sessiz çoğunluğa bakın. Sonucu sessiz çoğunluk belirler” demişti.

CHP kongresinde de o oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu salona girdiğinde delegelerin desteği daha yüksekti. CHP delegeleri imza verdi, alkışladı ama Kılıçdaroğlu’na oy vermediler.

BAY BAY KEMAL OLDU

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı. Gandi Kemal, ‘Bay bay Kemal’ oldu. CHP tarihinde yeni bir sayfa açıldı. İki kez tekrarlanan seçimi Özgür Özel kazandı. CHP’de Özgür Özel dönemi başladı. CHP delegesinin iradesine saygı göstermek gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU, CHP’DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

* Kılıçdaroğlu, seçimi kaybettiği gece istifa edip olağanüstü kurultay süreci başlatsa kahraman olurdu. 13 yıldır genel başkanı olduğu partide ağır bir mağlubiyet yaşadı.

* Kılıçdaroğlu, ilk turda seçilemeyince ikinci tur seçimlere girmeyip çekilse yine kurultay salonundan omuzlarda ayrılabilirdi. O şansı da kullanmadı. Hem seçimi kaybetti hem de saygınlığı zedelendi.

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