Emekliye 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 100. yıl ikramiyesi ne kadar?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 100. yıla özel ikramiye konusunun detayları merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri 29 Ekim’de kutlanacak Cumhuriyet Bayramı’nda ikramiye verilip verilmeyeceğini gündeminde aldı. Peki emeklilere ikramiye verilecek mi? 100. ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Her Ramazan ve Kurban bayramında emeklilere verilen ikramiye sonrası emekli vatandaşların maaşlarına yapılması beklenen zamlar gündeme gelirken bununla birlikte Ekim ayına özel ve yalnızca tek seferlik ikramiye verileceği konuşulmaya başlandı.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel emekli vatandaşlara verilecek olan bu ikramiyenin gündeme gelmesinin ardından merak edilenler de artmaya başladı. Yaklaşık olarak 17 milyon kadar emekli vatandaşın gündeminde olan bu konu hakkında AK Partili isim açıklama yaptı. TBMM'nin de açılmasının ardından konunun Meclis'te gündeme getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

EMEKLİLERE VERİLECEK İKRAMİYE NE KADAR?

İkramiye hakkında detaylar henüz bilinmese de konu hakkında gelen bilgiler arasında emekli vatandaşlara Cumhuriyet'in 100. yılına özel bu ay içerisinde tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacağı iddia edildi. Kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanması beklenirken ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda da merak edilenler artmaya başladı.

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK!

1 Ekim tarihinde Meclis'in açılmasının ardından emekli vatandaşlar için verilecek olan ikramiyenin de gündeme gelmesi bekleniyordu. Bu konuda merak edilenlerin artmasının ardından konuya ilişkin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Gündeme gelen emekli ikramiyesinin emekli vatandaşların hesaplarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda önce verilmesinin planlandığı öğrenildi.