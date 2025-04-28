Dev dönerci iflas ediyor; Çalışanlar şokta

Bursa'nın köklü markalarından Yusuf Et Çelik Döner, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkemenin kabul ettiği başvuru sonrası şirkete 3 aylık geçici mühlet tanındı.

Yusuf Et Çelik Döner Konkordato Başvurusunda Bulundu

Bursa'da uzun yıllardır hizmet veren ve sektörde adını duyurmuş olan Yusuf Et Çelik Döner, finansal darboğazdan çıkmak için konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek 18 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet verdi.

Bu süreçte, şirket borçlarını yeniden yapılandırma şansı elde ederken, iflas tehdidi karşısında geçici bir koruma altına alındı.



Mahkeme Kararı: Malların Devri Yasaklandı

Geçici mühlet kararıyla birlikte Yusuf Et Çelik Döner ve ortaklarının üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmazların üçüncü kişilere devri yasaklandı. Ayrıca, rehin verme, kefil olma, ekipman devri ve bağış gibi işlemler de mahkeme iznine bağlandı.

Bu kapsamda:

Tüm icra ve haciz işlemleri durduruldu.

Şirkete yeni icra takibi açılamayacak.

6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu kapsamındaki işlemler de askıya alındı.





Alacaklılar İçin Önemli Süreç Başladı

Şirketten alacaklı olan kişi ve kurumlar, konkordato ilanının ardından 7 gün içinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak itiraz edebilecek. İtiraz dilekçelerinin, konkordato koşullarının oluşmadığını kanıtlayan belgelerle desteklenmesi gerekiyor.

Geçici mühlet sürecinin sonunda, mahkeme tarafından konkordato projesi değerlendirilecek ve şirketin iflas edip etmeyeceğine karar verilecek.

Bursa'nın simge işletmelerinden biri olan Yusuf Et Çelik Döner'in, geçici mühlet süresi sonunda nasıl bir yol haritası izleyeceği sektörde merakla bekleniyor. Şirketin şubelerinin geleceği ve faaliyetlerine devam edip etmeyeceği, önümüzdeki aylarda şekillenecek.



📢 Dipnot: Bu haber, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin konkordato kararı ve resmi belgeler baz alınarak hazırlanmıştır.