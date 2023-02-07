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Deprem fırsatçıları için kötü haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Kahramanmaraş’ta 2 büyük depremin yaşanmasının ardından acil fiyat malzemelerinde birçok satıcının fahiş fiyat yaptığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılık yapanlar için açıklamada bulundu.

Deprem fırsatçıları için kötü haber! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın deprem fırsatçılarına yönelik açıklaması ise şöyleydi:  


“Ülkemizde yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle acil ihtiyaç malzemelerinde yaşanan talep sonrasında fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğu görülmektedir. Depremle mücadele edildiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gereken tedbirler alınacak, haksız fiyat artışı yapan kişilere yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız olmayacaktır. Hep beraber yaşanan ve derinden hissettiğimiz olumsuz süreci atlatmak için ne gerekiyorsa beraber yapmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.” 


Fırsatçılara denetim başladı 


Diğer alınan bir bilgi ise Ticaret Bakanlığı’nın acil ihtiyaç malzemelerine fahiş fiyatlar koyan kişilere yönelik ülkede denetimi başlattığı yönünde.  
Ek olarak bakanlık elektronik ticaret yapılan platformlara da tedbir almaları noktasında uyarıda bulunuldu. Ticaret Bakanlığı tarafından gelen açıklamada şunlar söylendi: 


“6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olan depremin 10 ili de etkilemesiyle vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için devlet kurumları başta olmak üzere herkes çalışıyor. Diğer yandan bu üzücü olay sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında artış yapıldığı iddiaları Bakanlığımız tarafından denetlenmeye başlanmıştır. Ayrıca elektronik ticaret platformlarında da gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarı yapılmıştır. Bu doğrultuda yaşanan olağanüstü dönemde milletimiz ve devletimiz bir dayanışma örneği göstererek kenetlenmiş durumda. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağdur durumunu suistimal eden her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir.” 

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