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Denizbank yöneticilerine Seçil Erzan davası! Bazı kamera kayıtları silinmiş! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bu hafta 'Seçil Erzan olayında kamera kayıtları tahrif edilmiş' başlıklı yazısında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında soruşturma başlattı" diyerek yeni bir bilgiyi paylaştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 40’ı aşkın kişiden yüksek faiz vaadiyle para toplayan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Merkezi'nde zorla alıkonulduğunu ve tehdit edildiğini belirterek, "Seçil Erzan’ın makam odasını ve Denizbank şubesine giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında soruşturma başlattı" diye yazdı.

Denizbank'ın bu işten sıyrılma çabasında olduğunu ileri süren Selvi, "Seçil Erzan’ın bu ifadeyi kendisini kurtarmak için vermiş olabileceği ihtimalini gözardı etmiyorum. Ama ortada bir de suç delillerinin yok edilmesi iddiası var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK’nın 281 Maddesi’ne göre soruşturma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Bankacı Deniz Erzan'ın aralarında Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de olduğu futbol dünyasını milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme. Denizbank yöneticileri hakkında, suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 40’ı aşkın kişiden yüksek faiz vaadiyle para toplayan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın Denizbank Genel Merkezi'nde zorla alıkonulduğunu ve tehdit edildiğini belirterek yeni bir bilgiyi paylaştı.

Yöneticilere 'delil yok etme' suçlaması

 "Seçil Erzan’ın makam odasını ve Denizbank şubesine giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıktı" diyen Abdulkadir Selvi, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında soruşturma başlattı" diye yazdı.

Denizbank bu olaydan sıyrılmaya çalışıyor

Denizbank'ın bu işten sıyrılma çabasında olduğunu ileri süren Selvi, "Seçil Erzan’ın bu ifadeyi kendisini kurtarmak için vermiş olabileceği ihtimalini gözardı etmiyorum. Ama ortada bir de suç delillerinin yok edilmesi iddiası var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK’nın 281 Maddesi’ne göre soruşturma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi yazısının devamı için >>>

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