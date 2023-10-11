Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama! Emekli ikramiyesinde son durum ödeme tarih belli oldu

Kabin toplantısı sonrası emekli ikramiyesi verileceğinin duyurulmasıyla milyonlarca vatandaşın emeklilere verilecek ikramiye gündeminde yer almaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız." dedi.

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hedefimiz geçim sıkıntısı yaşayan zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle de 5 bin lira tüm emeklilere yönelik tek seferlik ödenecek. Kasım ayının 15'ine yakın, ilk çeyreğinde bu ödemeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrete yapılması beklenen zamma ilişkin de açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Aralık ayı başlarında işçi işveren konfederasyonlarıyla bir araya geleceğiz. 6 ayı kapsayacak istişarelere başlayacağız. Hedefimiz şu çalışanlarımızı enflasyonu ezdirmeme ilkesi" dedi.

EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI

Işıkhan memur ve emeklilerin beklediği zam hakkında ise, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

EYT AÇIKLAMASI

EYT konusuna da değinen Işıkhan, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon EYT başvurusunun başarıyla sonuçlandırıldığını, 120 bine yakın EYT dosyasında da işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Işıkhan, 120 bin EYT dosyasını Aralık ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.