Akbank 70 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor! Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik bankalar güncel faizsiz kredi fırsatları ile ilgili açıklamalarda bulunurken acil naki ihtiyacı olanlara bir haberde Akbank'tan geldi.

Şubeye gitmeye gerek yok! Akbank tarafından yayımlanan son kampanya ile birlikte müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına direkt kredi imkanı verileceği öğrenildi. Bu kapsamda kampanyadan faydalanmak isteyen kişilerin alacakları ihtiyaç kredilerinde dilerlerse 3 ay erteleme imkanının da sunulacağı ifade edilmiş oldu.

TAM 70 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ!

Maliyetlerin oldukça arttığı bu son dönemde Akbank tarafından yapılan kredi kampanyaları devam ediyor. Yayımlanan son kampanya ile birlikte kişilerin şubeye bile gitmeye gerek kalmadan alabilecekleri bu krediler için detaylar resmi internet hesapları üzerinden yayımlandı. Bu kapsam dahilinde alınacak olan ihtiyaç kredilerini kimlerin kullanabileceği ve de geri ödeme noktasında aylık verilecek olan tutarlar ile geri ödeme detayları da açıklanmış oldu.

3 AY ERTELEME İMKANI VERİLECEK!

Toplamda 24 ay vadeye kadar taksitlendirmelerin yapıldığını açıklayan Akbank, bu kampanya için sunulan imkanlar dahilinde yapacakları ödemeler ve geri kalan tüm detaylar şu şekildeydi;

Kredi Tutarı = 70.000 TL

Vade Sayısı = 24 Ay

Faiz Oranı = %3,39000

Toplam Geri Ödeme Tutarı = 115.227,45 TL

Efektif Yıllık Faiz Oranı = %68.8999

Tüm bunlar ile birlikte Akbank'ın resmi internet üzerinden yapılacak olan başvuru ile birlikte kolay bir şekilde krediden faydalanabileceği, şubeye bile gitmeye gerek kalmadan acil nakit ihtiyacının karşılanacağı öğrenildi. Konuya ilişkin Akbank yaptığı duyuruda "Akbank Mobil'e giriş yaptıktan sonra telefonunuzu sallayarak kullanabileceğiniz kredi tutarını hemen öğrenebilirsiniz. Dilerseniz anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz." ifadeleri ile başvuru için sağlanan yolları açıkladı.

İHTİYAÇ KREDİSİ KOŞULLARI NEDİR?

Resmi internet adresinden yayımlanan duyuruya göre ihtiyaç kredisi için gerekli olan şartlar "50.000 TL ve altı krediler için maksimum 36 ay, 50.000 TL üzeri krediler için maksimum 24 ay kredi kullanabilirsin. Erteleme dahil kredi vadesi 50.000 TL ve altı krediler için en fazla 36 ay, 50.000 TL üzeri krediler için ise 24 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir." ifadeleri ile açıklandı. Bununla birlikte bazı faktörlere bağlı olarak kişilere kredi verilse de 18 yaşından büyük olan herkesin kredi talebinde bulunabileceği ifade edildi.