5 bin TL ikramiyede geri sayım! Emeklilere 100. yıl ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih vermişti ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye verilceğini duyurması üzerine heyecan arttı. Emekliler ödeme alacakları tarih için geri sayıma başlarken bir yandan da araştırmalarını hızlandırdı.

Türkiye'de özellikle emeklilerin maaşlarında iyileşme talebi bulunuyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olması nedeniyle zam bekleyen emeklilere ikramiye müjdesi geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı kapsamında emeklilere yüzüncü yıl ikramiyesi verileceğinin açıklanması ile birlikte gözler ödeme tarihlerine çevrildi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı kapsamında emeklilere 100'üncü Yıl Cumhuriyet ikramiyesi verileceğinin açıklanması ile birlikte ödeme tarihleri ile ilgili gelişmeler art arda yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emekli ikramiyesi ile ilgili araştırmalar kasım ayı itibariyle hız kazandı.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

Yalnızca çalışmayan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek olan 5 bin lira ikramiye ödemeleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir açıklamada bulundu. Çalışmayan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yanı sıra Dul ve Yetim Aylığı alanlara pay sahipliği oranında ödeme yapılacak. Sürekli İş göremezlik geliri alan kişiler iş göremezlik oranları çerçevesinde ikramiye alabilecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının ardından emekliler 5 bin TL emekli ikramiyesinin hesaplarına geçeceği tarihi araştırmaya başladı. Çalışmayan SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ödenecek olan 5 bin TL ikramiye ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım tarihine kadar yapılacağını belirtti. Net bir tarih vermeyen Bakan Işıkhan, ödemelerin kasım ayının 15'ini geçmeyeceğini işaret etti.