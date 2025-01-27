2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı

Bu zam oranı, subay, astsubay ve uzman çavuş gibi farklı rütbelerdeki askerlerin maaşlarında önemli bir yükselişe neden oldu.

Yapılan zammın ardından, 2025 yılının ilk 6 ayı boyunca geçerli olacak yeni asker maaşları kamuoyunun gündeminde yerini aldı. İşte güncellenen asker maaşları:

2025 Yılı Zam Sonrası Asker Maaşları

Orgeneral Maaşı: 145.461 TL

Tuğgeneral Maaşı: 115.565 TL

Albay Maaşı: 91.805 TL

Yüzbaşı Maaşı: 68.937 TL

Teğmen Maaşı: 64.252 TL

Astsubay Başçavuş Maaşı: 68.491 TL

Astsubay Üstçavuş Maaşı: 61.129 TL

Astsubay Maaşı: 56.778 TL

Uzman Çavuş Maaşı: 55.440 TL

Asker Maaşlarında Zam Nasıl Belirleniyor?

Asker maaşları, memur maaşlarıyla paralel olarak belirlenmekte olup, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamları dikkate alınarak güncellenmektedir. 2025 yılının ilk yarısı için hesaplanan %11,55'lik artış, askerlerin maaşlarına da doğrudan yansıtılmıştır.

Kaynak: Gazeteoku.com