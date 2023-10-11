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13 Ekim 2023 cuma BİM aktüel katalog indirimleri neler? Bu hafta BİM aktüel fırsat ürünleri neler?

Bu cuma BİM aktüel fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta neler var hangi ürünler inidirime girdi? 13 Ekim BİM aktüel katalog ürünlerinde sporcu ve fitness aksesuarları dikkat çekiyor. Bim'de her hafta salı ve cuma günleri özel farklı ürünler indirime girerek raflardaki yerini alıyor. Peki bu cuma Bim'de neler var hangi ürünler mağazalarda satışa sunulacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ekim 2023 Cuma ürünleri...

13 Ekim 2023 cuma BİM aktüel katalog indirimleri neler? Bu hafta BİM aktüel fırsat ürünleri neler?

BİM aktüel fırsat ürünleri kataloğu yayınlandı mı? BİM'de bu hafta ürünler indirime girecek? Bu hafta yayınlanan BİM aktüel fırsta ürünleri kataloğunda sporcu ve fitness aksesuarları dikkat çekiyor. Pilates topu, fitness minderi, dumbell, atlama ipi, esneme bandı, boks torbası ve daha birçok ürün spora başlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 13 ekim cuma Bim Aktüel fırsat ürünleri kataloğunu sizler için derledik. 

BİM mağazalarında haftanın iki günü aktüel ürünler tanıtılıyor. Salı ve Cuma günlerinde alışveriş tutkunlarıyla buluşan indirimli ürünler mağazalarda yerini alıyor. İşte yeni haftanın ikinci kataloğunun tamamı…

BİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ 13 EKİM 2023 CUMA 

Kataloğun ilk sayfasında tekli arabalar, NASA metal uzay aracı, hikaye kitapları, bilim insan anatomisi, lisanslı oyuncaklar, uzay hamur seti, ahşap denge oyunu ve oyuncak futbol sahası gibi ürünler bulunuyor.

BİM AKTÜEL KATALOĞU CUMA SAYFA 2

Aktüel kataloğun ikinci sayfasında kemerli masaj aleti, multi stepper, pipetli çelik matara, boks torbası, pilates topu, karın kası sistemi, egzersiz band seti, el ve ayak bilek ağırlıkları, dumbell ve fitness eldiveni gibi ürünler mevcut.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU SAYFA 3 

Aktüel kataloğun üçüncü sayfasında yarım fermurar polar, spor çanta, sporcu büstiyer, çocuk sweatshirt, çocuk eşofman altı, tüllü tayt, yüksek tabanlı spor ayakkabı ve basic bere gibi ürünler mevcut.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER SAYFA 4

Aktüel kataloğun son sayfasında ise kapaksız kızartma tenceresi, tava, cam kulplu çay bardağı, kapaklı saklama kabı, yuvarlak çerezlik, su pompası, su şişesi ve mutfak gereçleri gibi ürünler mevcut.

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