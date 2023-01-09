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Engin Ardıç: Bitmiştir bu iş

Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, "Bitmiştir bu iş" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Kahroldular ama çaktırmamaya çalışıyorlar.
HDP adına konuşmaya yetkili Pervin Buldan, "kendi adaylarını" çıkaracaklarını söyledi.
Bu, ilk turda hiçbir muhalif adayın kazanamayacağını gösterir.
"Altılı masa" tek bir aday üstünde anlaşsa bile, HDP desteği olmadan hiçbir şansı yoktur ve olamaz.
HDP adayının hele hiç...
Böylece, "seçimi ikinci tura bıraktırmak" muhalefet açısından bir "başarı" kabul ediliyor.
Kalırsa tabii.
Başarı neresindeyse bunun?
Erdoğan birinci turda ezip geçerse, yeniden birbirlerini yemeye koyulurlar.
Biz de ağzımızla gülmeyiz.
Belki de "isabet" olur, canlarını kurtarırlar.

...

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Engin Ardıç
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