Engin Ardıç: Bitmiştir bu iş

İşte Engin Ardıç'ın yazısı:

Kahroldular ama çaktırmamaya çalışıyorlar.

HDP adına konuşmaya yetkili Pervin Buldan, "kendi adaylarını" çıkaracaklarını söyledi.

Bu, ilk turda hiçbir muhalif adayın kazanamayacağını gösterir.

"Altılı masa" tek bir aday üstünde anlaşsa bile, HDP desteği olmadan hiçbir şansı yoktur ve olamaz.

HDP adayının hele hiç...

Böylece, "seçimi ikinci tura bıraktırmak" muhalefet açısından bir "başarı" kabul ediliyor.

Kalırsa tabii.

Başarı neresindeyse bunun?

Erdoğan birinci turda ezip geçerse, yeniden birbirlerini yemeye koyulurlar.

Biz de ağzımızla gülmeyiz.

Belki de "isabet" olur, canlarını kurtarırlar.

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