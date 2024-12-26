GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Sağlık /

Canan Karatay uyardı; Bağırsakları gazla dolduruyormuş

Soğan, mutfaklarımızda sıklıkla yer alan ve sağlık için birçok fayda sağlayan bir sebzedir. Ancak, yanlış tüketimi bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir ve mide problemlerini tetikleyebilir.

Canan Karatay uyardı; Bağırsakları gazla dolduruyormuş

Soğanın doğru şekilde nasıl tüketilmesi gerektiğini ve olası zararlarını, uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında ele alalım.

Soğanın Sağlık Faydaları

Soğan, antioksidan bakımından oldukça zengin bir besin olup, vücudu hastalıklara karşı korur. Harvard Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, soğan ve diğer allium sebzelerini düzenli tüketen kişilerde kolorektal kanser riski %79 daha düşük olmuştur (Harvard Health, 2020). Bunun yanı sıra, soğandaki organik bileşikler kolesterol seviyelerini düşürür ve kan pıhtılarını parçalayarak kalp krizi ve felç riskini azaltır (American Heart Association, 2018)

Soğan Tüketimi ve Bağırsak Sağlığı

Soğan, doğru şekilde tüketildiğinde sağlık üzerinde olumlu etkiler yapar. Ancak, yanlış tüketimi bağırsak sağlığına zarar verebilir. Beslenme uzmanları, soğanın çiğ tüketiminin, mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini ve gaz, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirtmektedir.

Soğanı Nasıl Tüketmeliyiz?

Soğanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanabilmek için doğru şekilde tüketilmesi önemlidir. Beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, soğanın yağda kavrulmasının, besin değerini düşürdüğünü ve çiğ tüketiminin daha sağlıklı olduğunu belirtmiştir. Ancak, her bireyin vücut toleransı farklıdır; dolayısıyla soğanın çiğ ya da pişmiş olarak tüketilmesi, kişisel tercihlere ve sindirim sistemine göre şekillenmelidir.

Kaynak: Harvard Health Publishing. (2020). "Onions and Cancer Prevention." Harvard Medical School.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor