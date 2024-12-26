Senelerdir böyle yapıyormuş; Canan Karatay sağlıklı bağırsak reçetesi verdi

Karatay, özellikle probiyotiklerin ve ev yapımı yoğurdun, bağırsak sağlığına olan katkılarını bilimsel temellere dayandırarak açıklıyor. 12 yıl boyunca Amerika'da yaşamış olan Karatay, kendi yoğurdunu yaparak bu sağlıklı alışkanlığı ailesine de kazandırmış. Evinizde kolayca yoğurt yapmanın, bağırsak sağlığınızı iyileştirebileceğini ve dolayısıyla genel sağlığınızı güçlendirebileceğini söylüyor.

Canan Karatay’a Göre Bağırsak Sağlığı

Bağırsakların, vücudun ikinci beyni olarak tanımlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu organın sağlıklı olmasının, vücuttaki pek çok fonksiyonun düzgün çalışmasını sağladığını belirtiyor. Karatay, bağırsak sağlığının sadece sindirimle ilgili değil, aynı zamanda beyin fonksiyonları ve bağışıklık sistemi için de son derece önemli olduğunu ifade ediyor.

Karatay’a göre, probiyotik içeriği yüksek ev yapımı yoğurt, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin artmasını sağlayarak, vücutta genel bir iyileşme süreci başlatır. Yoğurdun faydalarını şu şekilde sıralıyor:

Bağırsak Sağlığı: Yoğurt, bağırsaklardaki faydalı bakterilerin artmasına yardımcı olur. Bu da sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve sindirim sorunlarını önler.

Beyin Fonksiyonları: Bağırsak sağlığının düzelmesi, beyin hücrelerinin sağlığını da iyileştirir. Bu sayede zihinsel açıklık, odaklanma ve genel mutluluk artar.

Bağışıklık Sistemi: Bağırsaklardaki sağlıklı probiyotiklerin artması, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir.

Ev Yapımı Yoğurdun Önemi

Karatay, ev yapımı yoğurdun sağlıklı probiyotikler içermesi nedeniyle dışarıdan alınan yoğurtlardan daha faydalı olduğunu belirtiyor. Evde yapılan yoğurdun, kimyasal katkı maddeleri ve pastörizasyon işlemleri ile kaybolan faydalı özellikleri içermediği için daha doğal ve sağlıklı olduğunun altını çiziyor. Karatay, "Evde yoğurt yapmak o kadar kolay ki, herkes kendi yoğurdunu yapsın" diyerek bu alışkanlığın hayatımıza entegre edilmesinin önemini vurguluyor.

Neden Ev Yapımı Yoğurt?

Ev yapımı yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendirme, sindirim sağlığını iyileştirme ve ruh halini dengeleme gibi çok sayıda fayda sağlar. Prof. Dr. Canan Karatay, ev yapımı yoğurdun düzenli tüketilmesinin vücutta genel iyileşme sağladığını ve kişiyi hastalıklara karşı koruduğunu ifade ediyor.

Karatay’ın deneyimlerine göre, uzun yıllar Amerika’da yaşamış olan ve kendi yoğurdunu yapan bir uzman olarak, bu alışkanlığın yaşam kalitesini artıracağını belirtiyor. Ailesiyle birlikte ev yapımı yoğurdu tercih eden Karatay, bunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini günümüzde de kendisinin ve çevresinin deneyimlediğini aktarıyor.

Kaynak: Prof. Dr. Canan Karatay, Sağlık Bilimleri ve Bağırsak Sağlığı Uzmanı