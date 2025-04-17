Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum!

Doğal yapısıyla beyin hücrelerini koruyan bu süper gıda, bağışıklık sisteminden sindirime kadar pek çok alanda vücudu destekliyor. Peki keten tohumu neden bu kadar değerli?

🧠 Keten Tohumu Nedir, Neden Tüketilmeli?

Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri, çözünür ve çözünmez lifler, protein, antioksidanlar ve önemli vitamin-mineraller açısından oldukça zengin bir bitkidir. Özellikle beyin sağlığını koruyucu etkisiyle öne çıkar.

Karatay’a göre, beyin hücrelerinin sağlıklı kalabilmesi için doğal yağlardan beslenmek şart ve keten tohumu bu ihtiyacı mükemmel şekilde karşılıyor.



💪 Keten Tohumunun Faydaları Nelerdir?

Keten tohumunu günlük beslenmenize ekleyerek şu etkileri görebilirsiniz:

✅ Kalp Sağlığını Korur: Omega-3’ler sayesinde kolesterolü dengeler ve damar elastikiyetini artırır.

✅ Sindirim Sistemini Düzenler: Lif içeriği kabızlığı önler, bağırsak hareketlerini destekler.

✅ Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Tokluk hissini artırır, ani açlık krizlerini azaltır.

✅ Cilt ve Saç Sağlığına Katkı Sunar: Antioksidanlar sayesinde cilt yaşlanmasını geciktirir.

✅ Hafıza ve Beyin Fonksiyonlarını Güçlendirir: Alfa-linolenik asit içeriğiyle beyin hücrelerini besler.

✅ Kan Şekerini Dengeler: Glikoz metabolizmasını destekler, ani şeker düşüşlerini önleyebilir.

✅ İltihap Önleyicidir: Doğal anti-enflamatuar etkisiyle vücut iltihaplarını azaltır.

✅ Hormonal Denge Sağlar: Özellikle kadınlarda östrojen dengesi için destekleyici olabilir.

✅ Kemikleri Güçlendirir: İçeriğindeki kalsiyum ve magnezyum ile kemik yoğunluğunu artırır.





Keten tohumu öğütülerek veya toz haline getirilerek yoğurda, salataya ya da smoothie'lere eklenebilir. Öğütülmüş hali, vücut tarafından daha kolay sindirilir ve faydaları maksimum düzeyde hissedilir.

Hazırlayan: Gazeteoku.com

Kaynak: Prof. Dr. Canan Karatay açıklamaları, bilimsel derlemeler