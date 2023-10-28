Tek istedikleri de ağzı açık ayran delisi gibi taptıkları Batı'dan biraz ilgi! Netanyahu sizinle gurur duyuyor! Melih Altınok yazdı

Zaman zaman dile getirdiğim gibi Hamas'ın bazı dış ilişkilerine dair benim de kafamda soru işaretleri var diyen Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok 'Ne var ki, 2006 seçimlerinde Filistin halkı tarafından iktidara taşınmış, ancak İsrail başta olmak üzere Batılı ülkelerce tanınmayarak hükümetten düşürülmüş bir hareketten söz ediyoruz.' dei.

Altınok, 'CHP'nin umudu Özgür Özel'in, halkın diplomatik değil samimi bulduğu için 21 yıldır iktidarı verdiği Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değildir" demesinden utanması hep bu yüzden. Parti gazetecilerinin Hamas ile PKK'yı kıyaslayacak kadar vasatlaşmaları da...' ifadelerine yer verdi. İşte Altınok'un yazısının bazı bölümleri:

Bizde kendini "ulusalcı" diye tarif eden çevrelerin, Batı'nın arzu ettiği gibi Hamas'a terörist demelerinin sebebi de zihinlerindeki tarlanın ABD tarafından sürülmüş olması.

Refleksleri, Hamas'ı, yalnızca ABD'yle ve İsrail'le değil medeniyetle, laiklikle savaşan İslamcı bir örgüt şeklinde kodlamalarından kaynaklanıyor.

CHP'nin umudu Özgür Özel'in, halkın diplomatik değil samimi bulduğu için 21 yıldır iktidarı verdiği Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değildir" demesinden utanması hep bu yüzden. Parti gazetecilerinin Hamas ile PKK'yı kıyaslayacak kadar vasatlaşmaları da...

Elbette bu saçma argümanları ciddiye alıp, "Bu durumda Türkiye'nin Filistinleri kim oluyor?" diye sormayacağım.

Nasıl olsa halk, Filistin'e destek mitingini sabote etmek için Cumhuriyet Bayramı'nın arkasına saklananların da, TSK'yı işgalci İsrail ordusuyla eşdeğer görenlerin de neye hizmet ettiğinin farkında.

Fark edilmeyecek gibi mi? Netanyahu'ya "Türkiye neyle meşgul olsun?" diye sorsanız, "İşte bu gündemlerle" demez mi?

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