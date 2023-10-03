Sığınmacıları ülkelerine göndermek için 2 seçenek dışında hiçbir çıkış yolu yok!

TV100 yazarı Fuat Uğur ülkemizin başlıca meselelerinden biri haline gelen 'sığınmacılar' ile ilgili kaleme aldığı yazısında 'Ne diyoruz biz? Ülkemize savaştan kaçıp gelen sığınmacıların ırkları, etnisiteleri üzerinden halkın sinir uçlarıyla oynayarak kaos, karışıklık çıkartılmasına asla izin verilmemeli, bu konuda yalan haber yapıp yayanlarla, onları yönlendirenler hakkında kim olursa olsun işlem yapılmalı.' ifadelerini kullandı.

İşte Fuat Uğur'un yazısının bazı bölümleri:

“Vakit yok gemi kalkıyor artık.”

O vakit geçtiğinde “O gemide ah ben de olsaydım” diye ağlamanın da bir faydası olmayacak. Ancak burada önemli bir husus ve bazı sorularım var.

Ekmek mama, tekme sopa…

Ancak Suriye’nin kuzeyinde, Özgür Suriye Ordusu ÖSO’nun kontrolündeki bölgelerden bazı sıkıntılı haberler alıyorum. Orada yaşayan insanlardan mesajlar geliyor. Yönetimin bir türlü kurumsallaşamaması, adalet ve güvenlik sistemindeki zafiyetler, ÖSO mensuplarından bazılarının başıbozuk davranışları orada ikamet eden ve geri dönüş yapan Suriyeli Arap ve Türkmenler arasında sık sık şikâyet konusu olmakta.

Yaptıkları projeksiyon şu:

“Türkiye, Suriyeli ve Afgan sığınmacıları ülkelerine gönderir ama onlar bu kez Batı’ya göç ederler ve bizi zor durumda bırakırlar.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sık sık tekrarlıyor “Sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadık” diye. Bu rakam 100 milyar dolara bile çıktı geçenlerde. Tabii insanımız da çok sinirleniyor bu söylendiğinde ve “Ben burada aylık 7 bin 500 lira emekli maaşa, 11 bin 500 lira asgari ücrete talim ederken sen…” diye başlayan cümleleri art arda sıralıyor.

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